Bremeni lennujaam peatas kahtlase drooni tõttu ajutiselt töö

Drooni märgati lennujaama vahetus läheduses kella poole kaheksa paiku õhtul, ütles Saksamaa põhjaosas asuva linna politsei pressiesindaja.

Lennuliiklus peatati ligi tunniks, teatas politsei, lisades, et pole selge, kes drooni juhtis.

Tegemist on viimase droonijuhtumiga, mis on viimastel nädalatel Saksamaal lennuliiklust häirinud.

Möödunud reedel peatati Berliini Brandenburgi lennujaamas tundmatu drooni tõttu lennuliiklus ligi kaheks tunniks.

Oktoobri alguses peatas Müncheni lennujaam samal põhjusel lennud kahel korral kahe päeva jooksul.

Saksamaa ametivõimud on korduvalt hoiatanud, et droonid kujutavad endast kasvavat ohtu julgeolekule, viidates tänavu toimunud juhtumitele mitme lennujaama ja sõjaväeobjektide ümbruses.

Berliin, mis on üks Ukraina suurimaid toetajaid sõjas Venemaa vastu, on vihjanud, et droonide tegevuse taga võib olla Moskva. Venemaa on süüdistust eitanud.

Viimastel kuudel on droone märgatud ka sõjaväebaaside, tööstusobjektide ja kriitilise tähtsusega taristu kohal nii Saksamaal kui ka teistes Euroopa Liidu riikides, näiteks Norras ja Belgias.