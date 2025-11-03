X!

Välisminister Tsahkna suundub visiidile Hiina

Margus Tsahkna kohtumine Hiina välisministriga mullu septembris New Yorgis.
Margus Tsahkna kohtumine Hiina välisministriga mullu septembris New Yorgis. Autor/allikas: välisministeerium
Välisminister Margus Tsahkna viibib 4.–5. novembril visiidil Hiina Rahvavabariigis, kus kohtub oma Hiina kolleegi Wang Yiga. Tegu on esimese Eesti välisministri visiidiga kommunistlikku Hiinasse 10 aasta jooksul.

"Kohtumisel keskendutakse kahe- ja mitmepoolsetele suhetele ning Venemaa agressioonisõjale Ukrainas," teatas Eesti välisministeerium esmaspäeval.

Eesti välisminister peab ka kõne Hiina mõttekojas Center for China and Globalization (CCG).

Kui eelmise aasta septembris sõitis riigikogu Hiina sõprusrühma kuueliikmeline delegatsioon kümnepäevasele visiidile Hiinasse ja mille kohapealsete kulude eest tasus kompartei juhitav režiim, oli Tsahkna kriitiline saadikute käitumise osas.

"Eks riigikogu liikmed on vabad otsustama, aga kui me vaatame, et Hiina tasub kulud, siis tasuta lõunaid ei ole, eriti mis puudutab Hiinat. Ja vaatame ka, et mis seisukohtadel on Hiina näiteks Venemaa agressiooni suhtes ja suhetes Venemaaga, siis see näeb halb välja, see näeb väga halb välja," rääkis Tsahkna 3. septembril 2024 ERR-ile.

Tsahkna tõdes, et Hiinas käiakse külas ikka ja seal tulebki käia, aga seejuures tuleb seista selgelt oma põhimõtete ja oma poliitiliste seisukohtade eest, eriti mis puudutab ka Venemaa agressiooni ja Ukraina toetamist ning demokraatia ning õigusriigi küsimusi.

"Hiinas käivad ka meie liitlased, aga seal tulebki väga selgelt nende positsioonide eest seista. Hiina kasutab ju selgelt oma mõjuvõimu laiendamiseks ka oma majandustegevust, oma erinevaid programme. Ja ka see, kui Eesti riigikogu toetusrühma reisi eest maksab Hiina riik, siis see lihtsalt ei ole õige, ta ei ole sisuliselt õige ja ta jätab ka väga halva maigu laiemas pildis," rääkis välisminister.

"Nii et minu soovitus – ega ma ei saa öelda välisministrina, mida riigikogu liikmed peavad tegema – aga minu soovitus kõigile on pidada meeles, et tasuta lõunaid ei ole olemas," lisas Tsahkna aasta eest. 

