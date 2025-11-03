Haapsalus teevad võimuliidu Isamaa ja valimisliit

Haapsalus teevad võimuliidu valimised võitnud Isamaa ja valimisliit Terve Haapsalu, mis kahepeale omavad volikogus nappi enamust.

"Koalitsioonikõnelused on lõppfaasis. Oleme otsustanud, et teeme koalitsiooni kahekesi. Leppe allkirjastamine toimub neljapäeval," ütles ERR-ile Isamaa valimiste esinumber Haapsalus ja linnapeakandidaat Olavi Seisonen

Haapsalu volikogus on 25 kohta. Valimised võitnud Isamaal on uues volikogus 11 kohta, valimisliidul Terve Haapsalu kaks. Ehk kahepeale 13. Napi ülekaalu tõttu kaaluti alul ka EKRE kaasamist, kes sai samuti kaks mandaati, kuid sellest ei saanud asja.

Volikogu opositsiooni jäävad lisaks EKRE-le aastaid Haapsalut valitsenud Urmas Suklese valimisliit HARI (kaheksa mandaati) ja Keskerakond (kaks mandaati).