Otse kell 16.30: Karise ja Michali pressikonverents pärast riigikaitse arutelu
President Alar Karise kutsel koguneb esmaspäeval korraline riigikaitse nõukogu, mis seekord keskendub elanikkonnakaitse tulevikule ja kriisivalmidusele. Pärast kohtumist algusega kell 16.30 annavad Karis ja peaminister Kristen Michal pressikonverentsi.
Pressikonverentsi näeb otsepildis ERR-i portaalis.
Riigikaitse nõukogu on nõuandev organ riigipea juures. Selle koosseisu kuuluvad riigikogu esimees, peaminister, riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees, riigikogu väliskomisjoni esimees, julgeolekuga seotud valdkondade eest vastutavad ministrid ning kaitseväe juhataja.
Nõukogu arutab riigikaitse seisukohalt olulisi küsimusi ja avaldab nende kohta arvamust.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi