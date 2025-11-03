X!

Otse kell 16.30: Karise ja Michali pressikonverents pärast riigikaitse arutelu

Eesti
Eesti

President Alar Karise kutsel koguneb esmaspäeval korraline riigikaitse nõukogu, mis seekord keskendub elanikkonnakaitse tulevikule ja kriisivalmidusele. Pärast kohtumist algusega kell 16.30 annavad Karis ja peaminister Kristen Michal pressikonverentsi.

Pressikonverentsi näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Riigikaitse nõukogu on nõuandev organ riigipea juures. Selle koosseisu kuuluvad riigikogu esimees, peaminister, riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees, riigikogu väliskomisjoni esimees, julgeolekuga seotud valdkondade eest vastutavad ministrid ning kaitseväe juhataja.

Nõukogu arutab riigikaitse seisukohalt olulisi küsimusi ja avaldab nende kohta arvamust.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

kultuurirännak

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:28

Lenna Kuurmaa: kuni bändi hakkasin tegema, olin väga hea õpilane

13:18

Kristal pääses üle pika aja Kölni duubli algkoosseisu

13:17

Herem: sellist analüüsi minu hinnangul vaja ei ole

13:03

Hinnad tõusid USA-s Trumpi tollide järel oodatust vähem

12:53

Glinka tõusis maailma edetabelis veelgi

12:48

Konrad Mäe preemia laureaat on Mari Kurismaa

12:26

Saara Nüganen: isa eeskuju inspireeris meie peret avalikult aus olema

12:24

Otse kell 16.30: Karise ja Michali pressikonverents pärast riigikaitse arutelu

12:23

Madise: seadusemuudatus võimaldab elektrimüüjatel põhjendamatult hinda tõsta

12:22

New Yorgi maratoni võitja selgus viimaste meetritega

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

02.11

Foto: Vene piirivalvekaater sõitis Narva jõel Wagneri lipuga Uuendatud

02.11

Sõja 1348. päev:Ukraina teatas rünnakust Venemaa Krasnodari krais asuvale naftaterminalile Uuendatud

06:25

Riigikaitseraport teeb kriitikat endiste kaitseväe juhatajate kohta

02.11

Prokurör: kaks Louvre'i varguses kahtlustatavat on lastega paar

02.11

Ken Saan: kõik Eesti telekanalid võiks kolmeks päevaks välja lülitada

11:17

Droonid ründasid Venemaa Saratovi naftatöötlemistehast Uuendatud

02.11

Koomik Ismo tutvustab EISA uues kampaanias Eestit soomlastele

02.11

Taro plaanib viimaste vägivallajuhtumite järel Eestis reeglid üle vaadata Uuendatud

02.11

Parvlaev Piret piirab novembris pardale võetavate reisijate arvu

09:36

Väikebusside ja suurte pereautode registreerimistasu langeb neli korda

ilmateade

loe: sport

13:18

Kristal pääses üle pika aja Kölni duubli algkoosseisu

12:53

Glinka tõusis maailma edetabelis veelgi

12:22

New Yorgi maratoni võitja selgus viimaste meetritega

11:54

Karelson alustas Bundesligas võiduga

loe: kultuur

12:48

Konrad Mäe preemia laureaat on Mari Kurismaa

10:47

Neuronphase avaldas albumi "My Dear"

10:29

Moby esineb järgmisel suvel Tartu laululaval

09:45

Kaspar Viilup: PÖFF võimaldab unistada filmidest, mis lõpuks vaatamata jäävad

loe: eeter

13:28

Lenna Kuurmaa: kuni bändi hakkasin tegema, olin väga hea õpilane

12:26

Saara Nüganen: isa eeskuju inspireeris meie peret avalikult aus olema

10:17

Eesti teadlased loovad bakteri- ja pärmitüvedega uusi maitseid

09:33

Mart Juure raamatusoovitused: Kivirähk, Pirogov, Pancol jt

Raadiouudised

12:20

Raadiouudised (03.11.2025 12:00:00)

10:00

Kehtiva kriminaalkaristusega isiku kuulumine volikokku tekitab eriarvamusi

09:25

Raadiouudised (03.11.2025 09:00:00)

02.11

Leedu kultuuriinimesed hoitavad populistliku partei eest

02.11

Põltsamaa kiriku fassaad ja tornikiiver tehti annetajate abiga korda

02.11

Päevakaja (02.11.2025 18:00:00)

01.11

Päevakaja (01.11.2025 18:00:00)

01.11

Soome linn Oulu ehitab nutihaiglat

01.11

Kanepis taastati ainulaadne kellatorn

31.10

Päevakaja (31.10.2025 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo