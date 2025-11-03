X!

Politico: Prantsusmaa ei jõua ilmselt tähtajaks eelarve üle hääletada

Välismaa
Prantsusmaa parlament eelarvet arutamas
Prantsusmaa parlament eelarvet arutamas Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/IP3press
Välismaa

Eeldatavasti ei suuda Prantsusmaa parlament õigeks ajaks hääletada riigi 2026. aasta eelarve esimese osa üle, kirjutab Politico.

Parlamendi alamkoja saadikud peaksid teisipäeval hääletama eelarve osa üle, mis käsitleb riigi tulude kogumist. Kuid tõenäoliselt ei ole neil piisavalt aega, et läbi töötada enam kui 2400 muudatusettepanekut, mis on veel arutamata ja mille üle pole hääletatud.

"Meil ei ole teisipäeval aega eelarve tulude poole üle hääletamiseks," ütles rahvusassamblee eelarve eest vastutav juhtiv saadik Philippe Juvin pühapäeval intervjuus telekanalile LCI.

Kaks anonüümset valitsusametnikku kinnitasid samuti Politicole viivitust.

Viivitus seab kahtluse alla selle, kas seadusandjad suudavad kinni pidada tihedast ajakavast, mis on vajalik eelarve vastuvõtmiseks. Seadusandlik töö peab olema lõpetatud vahetult enne jõule, et kõik vastu võetud seadused jõuaksid enne jõustumist läbida põhiseaduskohtu kontrolli ja saada president Emmanuel Macroni allkirja.

Kui teisipäeval hääletust ei toimu, peatab rahvusassamblee eelarve tulupoole arutelud kuni 13. novembrini. Seejärel on neil kümme päeva, et arutelud lõpetada, enne kui eelnõu liigub senatisse.

Vahepeal alustavad saadikud arutelusid sotsiaalkindlustuse eelarve üle — eraldi seaduseelnõu, mis hõlmab pensioni- ja tervishoiukulutusi.

Eelmisel nädalal kiitis rahvusassamblee valitsuse pahameeleks heaks muudatused, mis tõstsid ettevõtete makse, kuid ei suutnud vastu võtta uut jõukusmaksu, mis oli üks Sotsialistliku Partei peamisi nõudmisi.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Politico

kultuurirännak

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:05

Tartu Holmi kvartal ootab juba aastaid planeeringut

16:00

Aktsiisikauba toomine Venemaalt on vähenenud, aga salakaup päris kadunud ei ole

16:00

Okupatsioonisümbolitega mälestusmärkide kaardistamine ja ümbermatmised on lõpusirgel

16:00

Haaland vedas Man City teiseks

15:43

Pokil, Asil ja Üprusel oli väga edukas mängunädal

15:36

Slava Ukrainil ei õnnestunud lasta ennast äriregistrist kustutada

15:29

Kaarel Rundu: õpikäigud on olulised, aga nende rahastus pole sageli piisav

15:22

Kütusemüüjad: hinnasõjas on padrunid lõppemas

15:20

Raadiouudised (03.11.2025 15:00:00)

15:19

Herem: sellist analüüsi minu hinnangul vaja ei ole Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

02.11

Foto: Vene piirivalvekaater sõitis Narva jõel Wagneri lipuga Uuendatud

06:25

Riigikaitseraport teeb kriitikat endiste kaitseväe juhatajate kohta

02.11

Sõja 1348. päev:Ukraina teatas rünnakust Venemaa Krasnodari krais asuvale naftaterminalile Uuendatud

14:40

Droonid ründasid Venemaa Saratovi naftatöötlemistehast Uuendatud

02.11

Prokurör: kaks Louvre'i varguses kahtlustatavat on lastega paar

09:36

Väikebusside ja suurte pereautode registreerimistasu langeb neli korda

02.11

Taro plaanib viimaste vägivallajuhtumite järel Eestis reeglid üle vaadata Uuendatud

15:19

Herem: sellist analüüsi minu hinnangul vaja ei ole Uuendatud

02.11

Ken Saan: kõik Eesti telekanalid võiks kolmeks päevaks välja lülitada

06:09

Suures kahjumis olnud Muuga ja Maardu naftaterminalide omanik jõudis kasumisse

ilmateade

loe: sport

16:00

Haaland vedas Man City teiseks

15:43

Pokil, Asil ja Üprusel oli väga edukas mängunädal

15:10

Panter kaotas Liepajas mõlemad mängud

14:45

Tamm langes Challengeril üksikmängus konkurentsist

loe: kultuur

15:19

Nädala vaadatuim film kinolevis oli "Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc"

12:48

Konrad Mäe preemia laureaat on Mari Kurismaa

10:29

Moby esineb järgmisel suvel Tartu laululaval

09:45

Kaspar Viilup: PÖFF võimaldab unistada filmidest, mis lõpuks vaatamata jäävad

loe: eeter

13:50

Tallinna loomaaia fotokonkursi võidupilt õpetab peitunud loomi märkama

13:28

Lenna Kuurmaa: kuni bändi hakkasin tegema, olin väga hea õpilane

12:26

Saara Nüganen: isa eeskuju inspireeris meie peret avalikult aus olema

10:17

Eesti teadlased loovad bakteri- ja pärmitüvedega uusi maitseid

Raadiouudised

12:20

Raadiouudised (03.11.2025 12:00:00)

10:00

Kehtiva kriminaalkaristusega isiku kuulumine volikokku tekitab eriarvamusi

09:25

Raadiouudised (03.11.2025 09:00:00)

02.11

Leedu kultuuriinimesed hoitavad populistliku partei eest

02.11

Põltsamaa kiriku fassaad ja tornikiiver tehti annetajate abiga korda

02.11

Päevakaja (02.11.2025 18:00:00)

01.11

Päevakaja (01.11.2025 18:00:00)

01.11

Soome linn Oulu ehitab nutihaiglat

01.11

Kanepis taastati ainulaadne kellatorn

31.10

Päevakaja (31.10.2025 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo