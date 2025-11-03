Politico: Prantsusmaa ei jõua ilmselt tähtajaks eelarve üle hääletada

Parlamendi alamkoja saadikud peaksid teisipäeval hääletama eelarve osa üle, mis käsitleb riigi tulude kogumist. Kuid tõenäoliselt ei ole neil piisavalt aega, et läbi töötada enam kui 2400 muudatusettepanekut, mis on veel arutamata ja mille üle pole hääletatud.

"Meil ei ole teisipäeval aega eelarve tulude poole üle hääletamiseks," ütles rahvusassamblee eelarve eest vastutav juhtiv saadik Philippe Juvin pühapäeval intervjuus telekanalile LCI.

Kaks anonüümset valitsusametnikku kinnitasid samuti Politicole viivitust.

Viivitus seab kahtluse alla selle, kas seadusandjad suudavad kinni pidada tihedast ajakavast, mis on vajalik eelarve vastuvõtmiseks. Seadusandlik töö peab olema lõpetatud vahetult enne jõule, et kõik vastu võetud seadused jõuaksid enne jõustumist läbida põhiseaduskohtu kontrolli ja saada president Emmanuel Macroni allkirja.

Kui teisipäeval hääletust ei toimu, peatab rahvusassamblee eelarve tulupoole arutelud kuni 13. novembrini. Seejärel on neil kümme päeva, et arutelud lõpetada, enne kui eelnõu liigub senatisse.

Vahepeal alustavad saadikud arutelusid sotsiaalkindlustuse eelarve üle — eraldi seaduseelnõu, mis hõlmab pensioni- ja tervishoiukulutusi.

Eelmisel nädalal kiitis rahvusassamblee valitsuse pahameeleks heaks muudatused, mis tõstsid ettevõtete makse, kuid ei suutnud vastu võtta uut jõukusmaksu, mis oli üks Sotsialistliku Partei peamisi nõudmisi.