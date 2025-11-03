X!

Tormiohtu alahinnanud Valencia piirkonna juht astus aasta pärast üleujutusi tagasi

Välismaa
Valencias üleujutuste tõttu tänavale kuhjunud autod
Valencias üleujutuste tõttu tänavale kuhjunud autod Autor/allikas: SCANPIX/EPA/BIEL ALINO
Välismaa

Hispaanias tugeva kriitika alla sattunud Valencia piirkonna juht Carlos Mazon teatas esmaspäeval tagasiastumisest. 2024. aasta sügisel tabasid piirkonda üleujutused – tegemist oli riigi ohvriterohkeima looduskatastroofiga viimase põlvkonna jooksul.

Mazon teatas telepöördumises, et suuda enam piirkonna juhina jätkata.

"Reaalsus on see, et tänaseks olen ma kriitika, kära, vihkamise ja pingete keskpunktis," sõnas Mazon. "Ma ei suuda enam jätkata."

Mazon on seisnud silmitsi terava kriitikaga 2024. aasta 29. oktoobril aset leidnud looduskatastroofi ohjamise eest, milles hukkus üle 230 inimese. Seni oli ta järjekindlalt tagasiastumispalved tagasi lükanud.

Kui Mazon möödunud nädalal Vahemere-äärsesse Valencia linna ohvrite riiklikule mälestusteenistusele saabus, nimetasid ohvrite sugulased teda "mõrvariks" ja "argpüksiks".

Mazoni piirkondlik administratsioon, mis vastutab peamiselt hädaolukordadele reageerimise eest, saatis elanike mobiiltelefonidele hoiatusi alles siis, kui üleujutused olid mõnes kohas juba alanud.

Hoiatus saabus ka rohkem kui 12 tundi pärast seda, kui riiklik ilmateenistus oli paduvihmade tõttu välja andnud kõrgeima hoiatustaseme.

Hoolimata tõsiste üleujutuste märkidest ei muutnud Mazon oma ajakava.

Veebiväljaanne Politico tõi välja, et Mazoni jaoks algas päev üsna tavaliselt. Ta osales erinevatel üritustel, kuid samal ajal saatis Hispaania riiklik ilmaagentuur AEMET välja hoiatusi.

Mazon lasi üritustel endast pilte teha, samal ajal kogunesid koosolekuruumidesse hädaabiteenistuste ametnikud. Samal päeval sadas Valencia piirkonnas kaheksa tunniga maha ligi aasta jagu vihma, see omakorda tõi kaasa ulatuslikud üleujutused. 

"Mul oleks pidanud olema poliitilist ettenägelikkust, et katastroofi päeval oma kohtumised tühistada ja kannatada saanud piirkondi külastada," ütles Mazon esmaspäeval.

"Ma tean, et tegin vigu. Ma tunnistan neid ja elan nendega kogu oma ülejäänud elu," lisas ta. "Ma olen palunud andestust ja täna kordan seda uuesti. Kuid ükski neist ei olnud tingitud poliitilisest kalkulatsioonist ega pahatahtlikkusest."

Mazon, kes kuulub konservatiivsesse Rahvaparteisse (PP), mis on opositsioonis sotsialistide juhitava riigi valitsusega, on väitnud, et tema administratsioonil ei olnud piisavalt teavet, et inimesi varem hoiatada.

Aktivistid on korraldanud regulaarselt meeleavaldusi Mazoni vastu. Viimasel sellisel meeleavaldusel 25. oktoobril tuli Valencia linna tänavatele üle 50 000 inimese, paljud kandsid üleujutustes hukkunud pereliikmete fotosid ja nõudsid Mazoni tagasiastumist.

Elanikud rääkisid Hispaania meediale, et selleks ajaks, kui nad mobiilihoiatuse said, oli mudane vesi juba nende kodudesse sisse tunginud.

Päevalehes El País oktoobris avaldatud küsitluse kohaselt leidis 71 protsenti Valencia elanikest, et Mazon peaks tagasi astuma.

Üleujutused tabasid 78 omavalitsust, peamiselt Valencia linna lõunapoolsetes eeslinnades, uhtudes minema 130 000 sõidukit, kahjustades tuhandeid kodusid ja tekitades 800 000 tonni rususid ning prahti.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: BNS, Politico

kultuurirännak

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:05

Tartu Holmi kvartal ootab juba aastaid planeeringut

16:00

Aktsiisikauba toomine Venemaalt on vähenenud, aga salakaup päris kadunud ei ole

16:00

Okupatsioonisümbolitega mälestusmärkide kaardistamine ja ümbermatmised on lõpusirgel

16:00

Haaland vedas Man City teiseks

15:43

Pokil, Asil ja Üprusel oli väga edukas mängunädal

15:36

Slava Ukrainil ei õnnestunud lasta ennast äriregistrist kustutada

15:29

Kaarel Rundu: õpikäigud on olulised, aga nende rahastus pole sageli piisav

15:22

Kütusemüüjad: hinnasõjas on padrunid lõppemas

15:20

Raadiouudised (03.11.2025 15:00:00)

15:19

Herem: sellist analüüsi minu hinnangul vaja ei ole Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

02.11

Foto: Vene piirivalvekaater sõitis Narva jõel Wagneri lipuga Uuendatud

06:25

Riigikaitseraport teeb kriitikat endiste kaitseväe juhatajate kohta

02.11

Sõja 1348. päev:Ukraina teatas rünnakust Venemaa Krasnodari krais asuvale naftaterminalile Uuendatud

14:40

Droonid ründasid Venemaa Saratovi naftatöötlemistehast Uuendatud

02.11

Prokurör: kaks Louvre'i varguses kahtlustatavat on lastega paar

09:36

Väikebusside ja suurte pereautode registreerimistasu langeb neli korda

02.11

Taro plaanib viimaste vägivallajuhtumite järel Eestis reeglid üle vaadata Uuendatud

15:19

Herem: sellist analüüsi minu hinnangul vaja ei ole Uuendatud

02.11

Ken Saan: kõik Eesti telekanalid võiks kolmeks päevaks välja lülitada

06:09

Suures kahjumis olnud Muuga ja Maardu naftaterminalide omanik jõudis kasumisse

ilmateade

loe: sport

16:00

Haaland vedas Man City teiseks

15:43

Pokil, Asil ja Üprusel oli väga edukas mängunädal

15:10

Panter kaotas Liepajas mõlemad mängud

14:45

Tamm langes Challengeril üksikmängus konkurentsist

loe: kultuur

15:19

Nädala vaadatuim film kinolevis oli "Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc"

12:48

Konrad Mäe preemia laureaat on Mari Kurismaa

10:29

Moby esineb järgmisel suvel Tartu laululaval

09:45

Kaspar Viilup: PÖFF võimaldab unistada filmidest, mis lõpuks vaatamata jäävad

loe: eeter

13:50

Tallinna loomaaia fotokonkursi võidupilt õpetab peitunud loomi märkama

13:28

Lenna Kuurmaa: kuni bändi hakkasin tegema, olin väga hea õpilane

12:26

Saara Nüganen: isa eeskuju inspireeris meie peret avalikult aus olema

10:17

Eesti teadlased loovad bakteri- ja pärmitüvedega uusi maitseid

Raadiouudised

12:20

Raadiouudised (03.11.2025 12:00:00)

10:00

Kehtiva kriminaalkaristusega isiku kuulumine volikokku tekitab eriarvamusi

09:25

Raadiouudised (03.11.2025 09:00:00)

02.11

Leedu kultuuriinimesed hoitavad populistliku partei eest

02.11

Põltsamaa kiriku fassaad ja tornikiiver tehti annetajate abiga korda

02.11

Päevakaja (02.11.2025 18:00:00)

01.11

Päevakaja (01.11.2025 18:00:00)

01.11

Soome linn Oulu ehitab nutihaiglat

01.11

Kanepis taastati ainulaadne kellatorn

31.10

Päevakaja (31.10.2025 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo