Tormiohtu alahinnanud Valencia piirkonna juht astus aasta pärast üleujutusi tagasi

Mazon teatas telepöördumises, et suuda enam piirkonna juhina jätkata.

"Reaalsus on see, et tänaseks olen ma kriitika, kära, vihkamise ja pingete keskpunktis," sõnas Mazon. "Ma ei suuda enam jätkata."

Mazon on seisnud silmitsi terava kriitikaga 2024. aasta 29. oktoobril aset leidnud looduskatastroofi ohjamise eest, milles hukkus üle 230 inimese. Seni oli ta järjekindlalt tagasiastumispalved tagasi lükanud.

Kui Mazon möödunud nädalal Vahemere-äärsesse Valencia linna ohvrite riiklikule mälestusteenistusele saabus, nimetasid ohvrite sugulased teda "mõrvariks" ja "argpüksiks".

Mazoni piirkondlik administratsioon, mis vastutab peamiselt hädaolukordadele reageerimise eest, saatis elanike mobiiltelefonidele hoiatusi alles siis, kui üleujutused olid mõnes kohas juba alanud.

Hoiatus saabus ka rohkem kui 12 tundi pärast seda, kui riiklik ilmateenistus oli paduvihmade tõttu välja andnud kõrgeima hoiatustaseme.

Hoolimata tõsiste üleujutuste märkidest ei muutnud Mazon oma ajakava.

Veebiväljaanne Politico tõi välja, et Mazoni jaoks algas päev üsna tavaliselt. Ta osales erinevatel üritustel, kuid samal ajal saatis Hispaania riiklik ilmaagentuur AEMET välja hoiatusi.

Mazon lasi üritustel endast pilte teha, samal ajal kogunesid koosolekuruumidesse hädaabiteenistuste ametnikud. Samal päeval sadas Valencia piirkonnas kaheksa tunniga maha ligi aasta jagu vihma, see omakorda tõi kaasa ulatuslikud üleujutused.

"Mul oleks pidanud olema poliitilist ettenägelikkust, et katastroofi päeval oma kohtumised tühistada ja kannatada saanud piirkondi külastada," ütles Mazon esmaspäeval.

"Ma tean, et tegin vigu. Ma tunnistan neid ja elan nendega kogu oma ülejäänud elu," lisas ta. "Ma olen palunud andestust ja täna kordan seda uuesti. Kuid ükski neist ei olnud tingitud poliitilisest kalkulatsioonist ega pahatahtlikkusest."

Mazon, kes kuulub konservatiivsesse Rahvaparteisse (PP), mis on opositsioonis sotsialistide juhitava riigi valitsusega, on väitnud, et tema administratsioonil ei olnud piisavalt teavet, et inimesi varem hoiatada.

Aktivistid on korraldanud regulaarselt meeleavaldusi Mazoni vastu. Viimasel sellisel meeleavaldusel 25. oktoobril tuli Valencia linna tänavatele üle 50 000 inimese, paljud kandsid üleujutustes hukkunud pereliikmete fotosid ja nõudsid Mazoni tagasiastumist.

Elanikud rääkisid Hispaania meediale, et selleks ajaks, kui nad mobiilihoiatuse said, oli mudane vesi juba nende kodudesse sisse tunginud.

Päevalehes El País oktoobris avaldatud küsitluse kohaselt leidis 71 protsenti Valencia elanikest, et Mazon peaks tagasi astuma.

Üleujutused tabasid 78 omavalitsust, peamiselt Valencia linna lõunapoolsetes eeslinnades, uhtudes minema 130 000 sõidukit, kahjustades tuhandeid kodusid ja tekitades 800 000 tonni rususid ning prahti.