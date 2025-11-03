Lõhuti taas Sinimägede memoriaali mälestustahvlid

Sinimägede lahingutes hukkunud sõdurite memoriaali on rünnatud varemgi ja vandaalitsejaid on ka tabatud. Eelmisel aastal sai kaitsepolitsei kätte mehed, kes mälestuskive sodisid ja ümber lükkasid. Uus rünnak võeti ette nädalavahetusel.

"Eile pärast kella 14.00 laekus politseile teade, et Sinimäe mälestuskivid on lõhutud. Esmane ekipaaž, kes saabus sündmuskohale, avastas, et mälestuskivid olid ümber lükatud postamentidelt ja soditud punase värviga. See on ka tänase päeva seisuga kõik, mis saan öelda ja et on alustatud kriminaalmenetlus," rääkis Narva politseijaoskonna partrulltalituse juht Silver Pälsing.

Sinimägede memoriaali eest hoolitseb Narva-Jõesuu linnavalitsus. Pühapäeva õhtul toimetati kolm soditud ja lõhutud mälestuskivi Grenaderimäelt minema, et neid taastada.

"Teeme korda, puhastame ära värvist ja eks tuleb samasse kohta nad tagasi asetada. Loodame kuskil kahe nädala jooksul. Muinsuskaitseamet on ka meile lubanud toetust ja küll saame hakkama. Eks me võtame jälle hinnapakkumised ja eks ta paari-kolme tuhande juurde jääb jälle," ütles Narva-Jõesuu aselinnapea Raim Sarv.

Mälestustahvlite lõhkumise ennetamiseks on Grenaderimäele paigutatud videovalvesüsteem. Nüüd kavatseb Narva -Jõesuu linnavalitsus memoriaali paremini valgustada, et vandaalitsejaid oleks kergem tabada.