Ukraina ründas tähtsaid Venemaa naftarajatisi

Venemaal süttis järjekordne naftatöötlustehas

Sotsiaalmeediakanalid vahendasid ööl vastu teisipäeva, et Ukraina droonid tabasid Nižni Novgorodi oblastis asuvat suurt naftarajatist.

Tehas asub Nižni Novgorodi oblastis Kstovos. See asub umbes 450 kilomeetri kaugusel Moskvast idas ning on üks suurimaid rafineerimistehaseid Venemaal. Sotsiaalmeedias levivad videolõigud, mis näitavad, et tehases puhkes tulekahju.

Ukrainian attack drones hit Russia's Kstovo refinery overnight, reportedly damaging the facility and forcing an emergency flare.

Ka mujal Venemaal ning Venemaa okupeeritud aladel oli kuulda plahvatusi. Meedia teatel tabasid droonid okupeeritud Luhanski oblastis asuvat laskemoonaladu.

Right now, Russian ammunition depot in Dovzhansk, Luhansk region, under drone attack.

Volgogradi oblasti kuberner Andrei Botšarov teatas aga, et drooni rusude allakukkumise tagajärjel sai kahjustada elektrialajaam. Sotsiaalmeediakanal Astra teatas veel, et plahvatused toimusid ka Lipetski linnas, vahendas The Kyiv Independent.

Droonid ründasid veel ka Baškortostani vabariigis asuvat naftakeemiatehast.

Ukrainian attack drones just hit Russia's Sterlitamak Petrochemical Plant, a major producer of refined oil products and synthetic rubbers.



The facility, a key node in Russia's rubber and petrochemical supply chain, is currently burning. pic.twitter.com/JVBR1FLRWh — OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 4, 2025

JEF-i ja Ukraina kaitseministrid kohtuvad Norras

Euroopa ühendekspeditsiooniväes (JEF) osalevate riikide kaitseministrid kohtuvad teisipäeval ja kolmapäeval Norras Bodøs. Kohtumisele on oodatud ka nende Ukraina kolleeg Denõss Šmõhal, teatas esmaspäeval Norra ajaleht VG.

"Ma nimetaksin seda kaitseministrite kohtumist ajalooliseks," ütles Norra kaitseminister Tore O. Sandvik.

"See on esimene JEF-i kaitseministrite kohtumine Ukraina kaitseministri füüsilisel osalusel ja esimene JEF-i kaitseministrite kohtumine, mis toimub põhja pool polaarjoont," lisas Tore O. Sandvik.

Ta lisas, et see on Šmõhali esimene visiit Norrasse Ukraina kaitseministrina ning kohtumisele oodatakse ka Briti, Taani, Eesti, Läti, Leedu, Soome, Islandi, Hollandi ja Rootsi kaitseministrit.

Ministrid arutavad koostöö ja julgeoleku tugevdamist Põhja-Euroopas.

Ühendekspeditsioonivägi on Suurbritannia juhitav kaitsekoostööformaat. Kriisides ja sõjaolukorras on JEF-i esmane ülesanne kiire reageerimine merel, maal ja õhus. Seda nii Läänemerel kui ka Põhja-Euroopas.

Videolõik näitab Ukraina eriväelaste tegutsemist Pokrovskis

Ukraina eriväelased saabusid hiljuti Black Hawki helikopteriga Pokrovskisse ning tuntud sõjaekspert Rob Lee jagas sotsiaalmeedias videolõiku, mis näitab eriväelaste tegutsemist.

Video from GUR's Timur unit showing operations in Pokrovsk, including the landing of a team from a Blackhawk helicopter and a captured Russian T-80BVM tank.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 840 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 145 670 (võrdlus eelmise päevaga +840);

- tankid 11 326 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 23 532 (+1);

- suurtükisüsteemid 34 249 (+42);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1535 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1235 (+0);

- lennukid 428 (+0);

- kopterid 346 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 77 860 (+425);

- tiibraketid 3918 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 66 504 (+93);

- eritehnika 3990 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.