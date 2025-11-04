X!

Ukraina ründas tähtsaid Venemaa naftarajatisi

Välismaa
{{1762228620000 | amCalendar}}
Ukraina droonid tabasid Nižni Novgorodi oblastis asuvat suurt naftarajatist.
Ukraina droonid tabasid Nižni Novgorodi oblastis asuvat suurt naftarajatist. Autor/allikas: Kuvatõmmis
Välismaa

Sotsiaalmeediakanalid vahendasid ööl vastu teisipäeva, et Ukraina droonid tabasid Nižni Novgorodi oblastis asuvat suurt naftarajatist. Droonid ründasid veel ka Baškortostani vabariigis asuvat naftakeemiatehast.

Oluline teisipäeval, 4. novembril kell 10.22:

- Venemaal süttis järjekordne naftatöötlustehas;

- JEF-i ja Ukraina kaitseministrid kohtuvad Norras.

Venemaal süttis järjekordne naftatöötlustehas

Sotsiaalmeediakanalid vahendasid ööl vastu teisipäeva, et Ukraina droonid tabasid Nižni Novgorodi oblastis asuvat suurt naftarajatist.

Tehas asub Nižni Novgorodi oblastis Kstovos. See asub umbes 450 kilomeetri kaugusel Moskvast idas ning on üks suurimaid rafineerimistehaseid Venemaal. Sotsiaalmeedias levivad videolõigud, mis näitavad, et tehases puhkes tulekahju.

Ka mujal Venemaal ning Venemaa okupeeritud aladel oli kuulda plahvatusi. Meedia teatel tabasid droonid okupeeritud Luhanski oblastis asuvat laskemoonaladu.

Volgogradi oblasti kuberner Andrei Botšarov teatas aga, et drooni rusude allakukkumise tagajärjel sai kahjustada elektrialajaam. Sotsiaalmeediakanal Astra teatas veel, et plahvatused toimusid ka Lipetski linnas, vahendas The Kyiv Independent. 

Droonid ründasid veel ka Baškortostani vabariigis asuvat naftakeemiatehast. 

JEF-i ja Ukraina kaitseministrid kohtuvad Norras

Euroopa ühendekspeditsiooniväes (JEF) osalevate riikide kaitseministrid kohtuvad teisipäeval ja kolmapäeval Norras Bodøs. Kohtumisele on oodatud ka nende Ukraina kolleeg Denõss Šmõhal, teatas esmaspäeval Norra ajaleht VG.

"Ma nimetaksin seda kaitseministrite kohtumist ajalooliseks," ütles Norra kaitseminister Tore O. Sandvik.

"See on esimene JEF-i kaitseministrite kohtumine Ukraina kaitseministri füüsilisel osalusel ja esimene JEF-i kaitseministrite kohtumine, mis toimub põhja pool polaarjoont," lisas Tore O. Sandvik.

Ta lisas, et see on Šmõhali esimene visiit Norrasse Ukraina kaitseministrina ning kohtumisele oodatakse ka Briti, Taani, Eesti, Läti, Leedu, Soome, Islandi, Hollandi ja Rootsi kaitseministrit.

Ministrid arutavad koostöö ja julgeoleku tugevdamist Põhja-Euroopas.

Ühendekspeditsioonivägi on Suurbritannia juhitav kaitsekoostööformaat. Kriisides ja sõjaolukorras on JEF-i esmane ülesanne kiire reageerimine merel, maal ja õhus. Seda nii Läänemerel kui ka Põhja-Euroopas.

Videolõik näitab Ukraina eriväelaste tegutsemist Pokrovskis

Ukraina eriväelased saabusid hiljuti Black Hawki helikopteriga Pokrovskisse ning tuntud sõjaekspert Rob Lee jagas sotsiaalmeedias videolõiku, mis näitab eriväelaste tegutsemist. 

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 840 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 145 670 (võrdlus eelmise päevaga +840);

- tankid 11 326 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 23 532 (+1);

- suurtükisüsteemid 34 249 (+42);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1535 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1235 (+0);

- lennukid 428 (+0);

- kopterid 346 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 77 860 (+425);

- tiibraketid 3918 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 66 504 (+93);

- eritehnika 3990 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Kyiv Independent, BNS

Samal teemal

kultuurirännak

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:46

Soome EM-il neljandaks aidanud mängijat kahtlustatakse dopingu tarvitamises

12:46

Kuressaare ja Kärdla lennujaama reisijate arv on languses

12:44

PÖFFi elutööauhinna saab Leedu näitleja Juozas Budraitis

12:37

Maris Lauri: Isamaa valetas valijatele Uuendatud

12:35

Roomas varises osaliselt kokku keskaegne torn

12:26

Juutuuber Krispoiss: ühest väga heast videost võib kuu aega ära elada

12:25

Kolmapäeval sajab mitmel pool vihma

12:25

Raadiouudised (04.11.2025 12:00:00)

12:12

Ukraina ründas tähtsaid Venemaa naftarajatisi Uuendatud

12:07

Kohus määras Mehis Virule tingimisi vangistuse ja treenimiskeelu

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

03.11

Herem: sellist analüüsi minu hinnangul vaja ei ole Uuendatud

03.11

Riigikaitseraport teeb kriitikat endiste kaitseväe juhatajate kohta Uuendatud

03.11

Saara Nüganen: isa eeskuju inspireeris meie peret avalikult aus olema

03.11

Kütusemüüjad: hinnasõjas on padrunid lõppemas

12:12

Ukraina ründas tähtsaid Venemaa naftarajatisi Uuendatud

09:04

Keskerakond ja Isamaa alustavad Tallinnas koalitsiooniläbirääkimisi Uuendatud

03.11

Sõja 1349. päev: Droonid ründasid Venemaa Saratovi naftatöötlemistehast Uuendatud

03.11

Oidsalu: riigikaitseraport paistab valeinfo kampaaniana

03.11

Rapla ja Rae valla tehased hakkavad varustama kogu Rail Balticu trassi

02.11

Foto: Vene piirivalvekaater sõitis Narva jõel Wagneri lipuga

ilmateade

loe: sport

12:46

Soome EM-il neljandaks aidanud mängijat kahtlustatakse dopingu tarvitamises

12:07

Kohus määras Mehis Virule tingimisi vangistuse ja treenimiskeelu

11:48

Serbia jalgpallitreener suri kõrgliigamängu ajal platsi kõrval

11:19

Põhimeesteta Lakers sai neljanda järjestikuse võidu

loe: kultuur

12:44

PÖFFi elutööauhinna saab Leedu näitleja Juozas Budraitis

10:33

Tanel Jonas toob Vanemuise teatris lavale tragikomöödia "Nimi"

10:11

ERSO muusikud astuvad esmakordselt üles Genialistide Klubis

10:06

Jaan Aru: ise mõelda on ainus viis olla vaba ja oma elu juhtida

loe: eeter

12:26

Juutuuber Krispoiss: ühest väga heast videost võib kuu aega ära elada

09:33

Loomaarst: merisea põhitoit peab olema hein, mitte porgand ja müsli

08:26

Galerii ja videod: R2 minilaivil esines Reti

03.11

Tallinna loomaaia fotokonkursi võidupilt õpetab peitunud loomi märkama

Raadiouudised

09:55

Riigil jääb tööjõumaksudena saamata üle 100 miljoni euro aastas

09:50

Pärnu kuursaal võib taas uksed avada tuleval suvel

09:50

Vihmasadu liigub pärastlõunal saartelt mandrile

09:45

Riigikogu hakkab arutama Eesti-Rootsi vanglalepet

09:25

Raadiouudised (04.11.2025 09:00:00)

03.11

Päevakaja (03.11.2025 18:00:00)

03.11

Riigikaitseraport on endiste kaitseväe juhatide suhtes kriitiline

03.11

T grupp sulgeb uue aasta alguses esindused neljas Eesti linnas

03.11

Ida-Virumaal lõhuti taas Sinimägede memoriaali mälestustahvleid

03.11

Tartu Holmi kvartal ootab juba aastaid planeeringut

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo