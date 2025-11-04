Oluline teisipäeval, 4. novembril kell 5.50:

- Venemaal süttis järjekordne naftatöötlustehas;

- JEF-i ja Ukraina kaitseministrid kohtuvad Norras.

Venemaal süttis järjekordne naftatöötlustehas

Sotsiaalmeediakanalid vahendasid ööl vastu teisipäeva, et Ukraina droonid tabasid Nižni Novgorodi oblastis asuvat suurt naftarajatist.

Tehas asub Nižni Novgorodi oblastis Kstovos. See asub umbes 450 kilomeetri kaugusel Moskvast idas ning on üks suurimaid rafineerimistehaseid Venemaal. Sotsiaalmeedias levivad videolõigud, mis näitavad, et tehases puhkes tulekahju.

Ukrainian attack drones hit Russia's Kstovo refinery overnight, reportedly damaging the facility and forcing an emergency flare. pic.twitter.com/aap8thneYW — OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 4, 2025

Ka mujal Venemaal ning Venemaa poolt okupeeritud aladel oli kuulda plahvatusi. Meedia teatel tabasid droonid okupeeritud Luhanski oblastis asuvat laskemoonaladu.

Right now, Russian ammunition depot in Dovzhansk, Luhansk region, under drone attack. https://t.co/GDBx85RqaS pic.twitter.com/N8rgwmUkdL — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) November 3, 2025

Volgogradi oblasti kuberner Andrei Botšarov teatas aga, et drooni rusude allakukkumise tagajärjel sai kahjustada elektrialajaam. Sotsiaalmeediakanal Astra teatas veel, et plahvatused toimusid ka Lipetski linnas, vahendas The Kyiv Independent.

JEF-i ja Ukraina kaitseministrid kohtuvad Norras

Euroopa ühendekspeditsiooniväes (JEF) osalevate riikide kaitseministrid kohtuvad teisipäeval ja kolmapäeval Norras Bodøs. Kohtumisele on oodatud ka nende Ukraina kolleeg Denõss Šmõhal, teatas esmaspäeval Norra ajaleht VG.

"Ma nimetaksin seda kaitseministrite kohtumist ajalooliseks," ütles Norra kaitseminister Tore O. Sandvik.

"See on esimene JEF-i kaitseministrite kohtumine Ukraina kaitseministri füüsilisel osalusel ja esimene JEF-i kaitseministrite kohtumine, mis toimub põhja pool polaarjoont," lisas Tore O. Sandvik.

Ta lisas, et see on Šmõhali esimene visiit Norrasse Ukraina kaitseministrina ning kohtumisele oodatakse ka Briti, Taani, Eesti, Läti, Leedu, Soome, Islandi, Hollandi ja Rootsi kaitseministrit.

Ministrid arutavad koostöö ja julgeoleku tugevdamist Põhja-Euroopas.

Ühendekspeditsioonivägi on Suurbritannia juhitav kaitsekoostööformaat. Kriisides ja sõjaolukorras on JEF-i esmane ülesanne kiire reageerimine merel, maal ja õhus. Seda nii Läänemerel kui ka Põhja-Euroopas.