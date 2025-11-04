Pärnu kuursaali uksed jäävad esialgu suletuks

Hoonestusõigusega Pärnu kuursaali omav ettevõte LSV Holding lõpetas võlgnevuse tõttu alates suvest kuursaali opereerinud ettevõttega lepingu ning kuursaal on praegu suletud. LSV Holding loodab leida uue operaatori järgmiseks suvehooajaks.

Pärnu linn on andnud kuursaali hoonestusõiguse lepingu alusel mitmeks aastakümneks ettevõttele LSV Holding. Ettevõte tegi kuursaalis põhjaliku remondi ning andis selle kevadel opereerimiseks osaühingule Kamsan.

Kamsani ülesanne oli korraldada kuursaalis toitlustust ja üritusi, kuid nüüdseks on kahe ettevõtte vahel leping lõpetatud ja kuursaali uksed suletud.

"OÜ Kamsan võttis kuursaali üürile 2025 mai keskpaigast. Üsna pea tundus, et, et nende äriplaan ei pruugi kõige paremini töötada ja neil oli kogunenud oktoobri alguseks üsna arvestatav lepingujärgne võlgnevus OÜ-le LSV Holding. Ja siis me tegime neile ettepaneku see üürileping poolte kokkuleppel lõpetada," rääkis LSV Holding juhatuse liige Kaspar Kokk.

Ettevõtte Kamsan esindaja Sander Kilk ütles ERR-ile vaid seda, et firma tegevus kuursaalis ei olnud majanduslikult mõttekas.

Kaspar Kokk LSV Holdingust ütles, et ideaalis tahetakse kuursaalile uus opereerija leida uueks suvehooajaks.

"Me oleme sinna suhteliselt palju investeerinud, maja on korda tehtud. Me tegelikult võtame selles mõttes rahulikult, et me otsime uut operaatorit, kes meie nägemuses pigem võiks kuigivõrd ka sinna interjööri investeerida ja teha siis kuursaali uksed lahti nii-öelda heas mõttes pauguga järgmisest turismi- või suvehooajast," lisas Kokk.