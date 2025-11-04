Otse kell 10: Swedbanki majandusprognoos

Ülevaate majanduses toimuvast annavad Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina ja vanemökonomist Liis Elmik.

Muu hulgas tuleb juttu sellest, millises seisus on Eesti majandus ja mida oodata uuel aastal; kas väliskeskkond lubab eksporti kasvatada; kuidas mõjutab eksporti USA poliitika; milliseid trende näeme inflatsiooni, majapidamiste ostujõu ning tööpuuduse vallas ja mida oodata intressimäärade osas Euroopa Keskpangalt?