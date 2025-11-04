Otse kell 11: isadepäevakonverents "Miks laste kasvatamisest ei ole kasu?"

Riigikogus toimub teisipäeval SA Väärtustades Elu korraldatav isadepäevale pühendatud konverents "Miks laste kasvatamisest ei ole kasu?". Kell 11 algavat konverentsi näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Konverentsil astuvad üles ajaloolane David Vseviov, lastepsühhiaater Anne Kleinberg, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ülle Ernits, vehklemistreener ja kahekordne maailmameister Nikolai Novosjolov, riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Signe Riisalo, muusik Joel Remmel ja näitleja Liis Remmel, vaimulik Ove Sander ning endine minister ja diplomaat Riivo Sinijärv.

Konverentsi pealkirjavaliku selgituseks nendivad korraldajad, et on üldteada fakt, et lapse kasvatamisest üksi pole kasu, kui see ei käi käsikäes eeskujuga. Suunanäitajate rolli täidavad lisaks emale ja isale ka vanavanemad, kool, sotsiaalmeedia, ühiskond tervikuna.

Seekordse konverentsi fookuses on küsimus, millist eeskuju laps vajab ning millised on tänapäevaste rollimudelite kitsaskohad. Samuti uuritakse, kas vanemluse kuvand Eestis vajaks paradigmanihet – et lapsesaamise soov oleks kantud eelkõige armastusest lapse vastu, mitte vajadusest tulevase maksumaksja järele.

Konverentsi ajakava:

11.00 – 11.05 Sissejuhatus, moderaatorid Hannes Hermaküla ja Karmen Maikalu

11.05 – 11.25 Avasõnad: ajaloolane ja õppejõud David Vseviov "Miks eeskuju on oluline?"

11.25 – 11.45 Lastepsühhiaater Anne Kleinberg "Lapse turvatunne algab täiskasvanust"

11.45 – 12.05 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ülle Ernits "Kas Eesti ühiskond pakub piisavalt tervislikke eeskujusid?"

12.05 – 12.20 Vehklemistreener ja kahekordne maailmameister epeevehklemises Nikolai Novosjolov "Millised eeskujud viivad maailmameistriks?"

12.20 – 12.40 Paus

12.40 – 13.00 Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Signe Riisalo "Kas Eesti lapsed sünnivad armastusest või arvestusest?"

13.00 – 13.20 Intervjuu muusik Joel Remmeli ja näitleja Liis Remmeliga "Loomingulise pere argipäev. Kas looming aitab kasvatada empaatiat?"

13.20 – 13.40 Vaimulik Ove Sander "Isa roll kui vaimne vundament"

13.40 – 14.00 Endine minister, ettevõtja ja diplomaat Riivo Sinijärv "Kuidas kasvatada lastes ettevõtlikkust?"