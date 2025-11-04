Iisrael vahistas piinamisvideo lekke pärast endise sõjaväeprokuröri

Endine sõjaväe peaprokurör Yifat Tomer-Yerushalmi tunnistas eelmisel nädalal üles, et on seotud piinamisvideo lekkega. Ta astus seejärel ametist tagasi ning kolm päeva hiljem võtsid võimud Tomer-Yerushalmi vahi alla.

Tomer-Yerushalmi rääkis, et andis loa video lekkeks, et tõrjuda nii rünnakuid armee õiguskaitseorganite vastu. Tema büroo vastutab sõjaväelaste poolt korraldatud väärtegude uurimise eest, vahendas Financial Times.

Tomer-Yerushalmi vahistati pärast seda, kui ta oli pühapäeval mitmeks tunniks kadunuks jäänud. Tema leidmiseks käivitati ulatuslik päästeoperatsioon ning kasvas mure, et ta tegi enesetapu. Veidi hiljem teatas politsei aga, et Tomer-Yerushalmi on üles leitud ning temaga on kõik korras.

See tähistas viimast pööret Sde Teimani vanglas aset leidnud väärkohtlemise skandaalis. Süüdistuse kohaselt piinasid sõdurid mullu Palestiina vangi, uurimise raames pidas sõjaväepolitsei kinni mitu sõjaväelast.

Iisraeli armee teatel esitati viiele vanglas teeninud reservväelasele süüdistus raskendavatel asjaoludel toimunud väärkohtlemises. Reservväelased ise eitavad süüdistusi.

Reservväelaste vahistamine vihastas aga paremäärmuslasi ning meeleavaldajad tungisid Sde Teimanisse. Iisraeli toonane kaitsejõudude ülem kindral Herzi Halevi süüdistas protestijaid ebaseaduslikus käitumises. Paremäärmuslastest ministrid aga avaldasid meeleavaldajatele toetust.

Seejärel hakkasid paremäärmuslased süüdistama Tomer-Yerushalmi ja tema bürood, kuna nad uurisid reservväelaste tegevust. Tomer-Yerushalmi jäi aga veelgi suurema surve alla, kui teatas, et andis loa videomaterjali lekitamiseks.

"Võtan täieliku vastutuse, mis tahes materjali eest, mis jõudis meediasse. See vastutuse kandmine on ka minu otsuse aluseks lõpetada oma ametiaeg sõjaväe peaprokurörina," teatas Tomer-Yerushalm oma tagasiastumise avalduses.

Opositsioon on mõistnud Tomer-Yerushalmi vastu suunatud rünnakud hukka. Iisraeli president Isaac Herzog kutsus vastaspooli üles rahunema.

"Kontrolli alt väljuvad sõnad süütavad ohtliku tulekahju ja seavad ohtu elusid. Nüüd on oluline leek kustutada, näidata üles inimlikkust," teatas Herzog.