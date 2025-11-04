Keskerakond ja Isamaa hakkavad Tallinnas võimuliitu looma

Kokkuleppe järgi on esimesel kahel aastal linnapea ametis Isamaa kandidaat, kellel puudub varasem poliitiline taust. Järgmisel kahel aastal on linnapea Keskerakonna kandidaat. Erakonnad nentisid ühisavalduses, et üldpoliitilistes küsimustes on neil erinevaid seisukohti, mis jäävad kehtima ka pärast läbirääkimisi. Keskerakonnal on loodavas võimuliidus 37 ja Isamaal 11 mandaati. Tallinna volikogus on 79 kohta.

