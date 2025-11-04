Kell 20 "Impulsis": kuidas anda omastehooldajatele hõlpu?

Meie hulgas elab tuhandeid inimesi, kelle täiskohaga töö on oma lähedase eest hoolitsemine. ETV saade "Impulss" arutab seekord, kuidas anda omastehooldajatele hõlpu.

Stuudios arutlevad Euroopa Parlamendi saadik Jaak Madison, kelle vend vajab ööpäevaringset hooldust; riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Signe Riisalo; puudega poja isa ja näitleja Toomas Tross ning puudega tütre ema ja EPIKoja tegevjuht Maarja Krais-Leosk.

Oma vaate lisavad Mustvee sotsiaalosakonna juhataja Helen Metsma ja hooldusplatvormi Caremate asutaja Marion Teder.

"Impulss" algab ETV-s teisipäeval kell 20. Saatejuhid on Anna Pihl ja Joosep Värk.