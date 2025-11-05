X!

Margus Linnamäe MM Grupi käive langes mullu märgatavalt

Margus Linnamäe
Margus Linnamäe Autor/allikas: Magnum AS
Margus Linnamäele kuuluva MM Grupi käive langes aastaga 938 miljoni euro juurest 379 miljoni euroni ning põhjuseks tõi kontsern struktuurimuudatused, muu hulgas ravimimüüja Magnum eraldumise.

MM Grupi eelmist majandusaastat, mis algas 2024. aasta 1. mail ja lõppes selle aasta viimasel aprillil, iseloomustas aruande kohaselt majanduse üldine paigalseis, Euroopa Keskpanga intressilangetused ja ebakindel geopoliitiline olukord.

Kontsern tõi oma eelmise aasta tähtsamate tehingutena välja investeeringud metsa- ja põllumaasse, osaluse müügi Skypark SIA-s ja Theatrical Film Distribution OÜ-s ning täiendava osaluse ostu Apollo Grupp OÜ-s ja Lido AS-is.

Kui eelmisel majandusaastal oli MM Grupi käive ligi 938,5 miljonit eurot, siis lõppenud majandusaastal oli see ligi 2,5 korda väiksem ehk ligi 377,5 miljonit eurot. Nii suure käibelanguse taga on kontserni teatel nende struktuurimuudatused.

Nimelt eraldusid eelmise aasta 1. jaanuaril MM Grupist Magnum AS ja Happytheka Oy ning MM Grupp andis jagunemise käigus osa oma varadest üle MM Pharma OÜ-le, mis MM Gruppi ei kuulu, ent on samuti Linnamäe omanduses.

Jagunemise tõttu vähenesid kontserni varad ja kohustused, aga ka omakapital. Kontsernil oli vara 665 miljoni euro ulatuses ja kohustusi 325 miljonit eurot.

Kui vaadata kontserni käivet tegevusalade lõikes, siis toitlustuse, meditsiini- ja laboriseadmete müügi, ajakirjanduse tellimistulu, intellektuaalomandiga seotud teenuste, hoolekandeasutuse teenuste ja roheenergia käive on kasvanud.

Langenud on aga MM Grupi toitlustuse, saadete tootmise ja reklaamiteenuste, filmide linastamise ning ajalehtede ja muude trükiste tootmise valdkondade müügitulu.

Veterinaarkaupade jae- ja hulgimüügi ning veterinaarkliinikute eelnenud majandusaasta käive oli 43,8 miljonit eurot, viimasel majandusaastal müügitulu aga puudus. Eelmisel aastal müüs Linnamäe lemmikloomatarvete poeketi Petcity Põhjamaade suurimale lemmikloomateenuste korporatsioonile Musti Group.

Ka arvutite ning elektroonikaseadmete jae- ja hulgimüügi valdkonna käive langes 87,8 miljonilt eurolt 4,3 miljoni euroni. Mullu veebruaris müüs kontsern ära iDeal Group AS-i.

MM Grupi puhaskasum oli ligi 5,4 miljonit eurot ja see langes võrreldes eelnenud aastaga, mil kasum ulatus ligi 7,9 miljoni euroni.

Suurimat müügitulu teenib kontsern Eesti turult, järgnevad Läti, Leedu ja Soome turg.

2024.–2025. aastal omandas MM Grupp Viljandi kino äritegevuse. Samuti omandas kontsern vähemusosaluse Apollo Grupis, Apollo Film Productionsis, KM Properties SIA-s ning Lido AS-is. Tehingute tulemusel sai MM Grupist Apollo Grupi, Apollo Film Productionsi ja KM Properties SIA täisosanik, Lido puhul ulatub osalus nüüd 96 protsendini.

Lisaks omandas MM Grupp sajaprotsendilise osaluse Ounaturg OÜ-s ja ettevõtetes LRMA 17 OÜ, LRMA 14 OÜ, LRMA 6 OÜ, LRMA 7 OÜ, LRMA 8 OÜ, LRMA 9 OÜ, LRMA 10 OÜ ja LRMA 11 OÜ.

Samal majandusaastal müüs kontsern ettevõtted Hallistemaa OÜ, Alex-Agro OÜ, SIA APL Skypark, Theatrical Film Distribution OÜ ning Vao Põldur OÜ. Lisaks müüdi 50-protsendiline osalus ettevõttes Target Master OÜ, mille tulemusena muutus see kontserni sidusettevõtteks.

Lisaks asutas kontsern ettevõtte PoCo Experience OÜ, milles MM Grupil on 50-protsendiline osalus.

Töötajaid on MM Grupil kokku 3820, kellest 2072 Eestis ja 1323 Lätis. Grupi tööjõukulud ulatusid 118,2 miljoni euroni.

Dividende otsustas kontsern mitte jaotada ning suunas majandusaasta puhaskasumi jaotamata kasumisse. Aprilli lõpu seisuga ulatus MM Grupi jaotamata kasum 30 miljoni euroni.

MM Grupi ettevõtted tegutsesid eelmisel majandusaastal kinnisvarainvesteeringute, meedia ja reklaaminduse, päikeseenergeetika, tarkvaraarenduse, filmilevi, toitlustuse, meelelahutuse, toiduainetööstuse, põllumajanduse, kaubanduse ning kasutatud Apple'i seadmete müügi ja hoolduse valdkonnas.

Toimetaja: Karin Koppel

