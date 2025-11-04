Norra pensionifond kavatseb hääletada Muski hiigelpreemia vastu

Elektriautode tootja Tesla investorid otsustavad neljapäeval, kas pakett heaks kiita – tegemist oleks tõenäoliselt suurima ühe tegevjuhi jaoks kokku lepitud kompensatsioonitehinguga. Kriitikud peavad plaani liialdatuks, kuid selle blokeerimine on keeruline.

Tesla juhatus survestab aktsionäre plaani heaks kiitma. Juhatuse esimees Robyn Denholm hoiatas, et Musk võib 1,5 triljoni dollarilise turuväärtusega firmast lahkuda, kui plaan tagasi lükatakse. Vastased kardavad aga, et see annab Muskile liiga palju võimu.

Investorid kiidavad tõenäoliselt paketi heaks. Texase seadused, kuhu Tesla eelmisel aastal peakorteri kolis, võimaldavad ka Muskil hääletada – tema osalus moodustaks umbes 13,5 protsenti häältest.

Norra riiklik pensionifond on seni suurim investor, kes on avaldanud, kuidas hääletab. Järgmine suurim, Baron Capital, kavatseb Muski paketi poolt hääletada. Tesla suurimad institutsionaalsed investorid, sealhulgas BlackRock, Vanguard ja State Street, pole veel oma plaane avalikustanud.

Nõustamisfirmad ISS ja Glass Lewis on mõlemad kutsunud aktsionäre Muski kompensatsiooniplaani tagasi lükkama, väites, et see oleks liiga suur, sellega makstaks kõrgeid summasid isegi eesmärkide osalise täitmise korral, samuti võib see teiste investorite osalust lahjendada. Mõlemad firmad olid eelmisel aastal vastu ka aktsionäride hääletusele 2018. aasta 56 miljardi dollari suuruse paketi üle, mis lõpuks aktsionäride suure toetuse tõttu läbi läks.

Kuigi pakett võib anda aktsiaid, mille väärtus ulatub kuni triljoni dollarini 10 aasta jooksul, arvestatakse aktsiate väärtus nende väljaandmise hetkel maha, muutes Muski tasu veidi madalamaks – kuni 878 miljardi dollarini, selgub Reutersi analüüsist.

"Kuigi hindame Muski visionäärset rolli ja sellega seotud olulist väärtust, oleme mures preemia kogusumma, osaluse lahjendamise ja võtmeisiku riskide vähendamise puudumise pärast, mis ei vasta meie juhtkonna kompensatsiooni põhimõtetele," teatas Norra keskpanga haru, mis maailma suurimat investeerimisfondi haldab.

Norra fond on 1,12-protsendise osaluse Tesla seitsmes suurim osanik, väärtusega 17 miljardit dollarit, hääletas ka eelmise Muski kompensatsiooniplaani vastu, mis tekitas tegevjuhis terava reaktsiooni – Musk keeldus kutsest Oslos toimuvale konverentsile.

Norra keskpanga haru teatas teisipäeval ka, et hääletab juhatuse valimistel vastu kahele kolmest Tesla juhatuse praegustest liikmetest, jättes toetamata juhatuse veteranid Kathleen Wilson-Thompsoni ja Ira Ehrenpreisi.

2,1 triljoni dollari suurune Norra fond teatas ka, et hääletab vastu Tesla ettepanekule üldise aktsiapõhise töötasu plaani osas, mis on mõeldud kõikidele töötajatele, kuid mida juhatus võib kasutada ka Muski kasuks.

Tesla sõnul teeniks tegevjuht "mitte midagi", kui ettevõtte turuväärtus ei kasva märkimisväärselt ning maksimaalne preemia makstakse ainult siis, kui ettevõte saavutab mitu eesmärki, kõige olulisem neist on 8,5 triljoni dollari suurune turuväärtus ehk peaaegu kuuekordne kasv.