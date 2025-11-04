Olustvere kutsekoolis võtsid mõõtu põllumajanduserialade õpilased

Selle asemel et esimese kursuse koolikaaslasi rebasteks lüüa või nende kulul muul moel nalja teha, kutsub neljas kursus koos õpilasomavalitsusega kõiki põllumajanduseraialade noori üksteiselt mõõtu võtma. Nii on Olustveres olnud viimased kümmekond aastat.

"Jah, meil on viljakoti kaalumine, siis on looma kaalu määramine, jõualad ka. Tõstame viljakotti ja ka rippumine," ütles õpilasesinduse president Anton Aston Arro.

Neljanda kursuse õpilane Reimo Seppor pärineb maaperest, seega oli põllumeheks õppimine tema jaoks loomulik valik.

"Kodu lähedal on farm, see juba lapsena pakkus väga huvi. Tuli väiksest peast farmis käia ja vaadata, kuidas asi päriselt käib," ütles põllumajanduse eriala 4. kursuse õpilane Reimo Seppor.

Olustvere kutsekooli õppetalu juhataja Riho Kala ütles, et noorte huvi põllumajandusega seotud erialasid õppida aina kasvab.

"Pole tööjõudu, öeldakse tihtipeale, minu meelest pole see mingi probleem. Noortel huvi on olemas ja rohkem kui kümme aastat on näidanud, et õpilaste arv, kes kooli tuleb esimesele kursusele, on väga suur," lausus kooli õppetalu juhataja Riho Kala.

Aga kas kutsekool ikka suudab põllumajanduse vajadustega päriselt kaasas käia, õpetada kõike seda, mida maamajandus tegelikult vajab?

"Teooria on siin üpriski mahukas, õppekava pikenemisega sai veel teooriat juurde ilmselt. Aga praeguse õppekava järgi on väga mõnus," ütles põllumajanduse eriala 4. kursuse õpilane Johanna Liset Oder.

"Praktilised asjad, mida siin õpetatakse, on kõik üks-ühele, mis teed ka põllu peal igapäevaselt. Ja kõik, mis on loomadega seotud on see, mida sa lähed ka tegema peale kooli," lausus põllumajanduse eriala 3. kursuse õpilane Andres Anijärv.

"Ma tunnen, et ma olen õiges kohas, teen kõike seda, mis päriselt tegema peab ja ma teen seda südamest. Minust võiks tulevikus saada loomaarst," ütles Seppor.

Viimase alana tuli noortel põllumeestel kartul üles võtta.