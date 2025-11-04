X!

Tallinnas seenioride majja kolinud koduteenuste keskus tekitas eakates küsimusi

Foto: ERR
Tallinna eakate näidismaja üürnikud on solvunud, sest linna poolt algselt väljareklaamitud ühistegevuse ja tugiteenuste ruumidesse kolis sisse hoopis koduteenuste keskus. Sotsiaal- ja tervishoiuametile alluvale keskusele oli ruume vaja ja leiti, et need ruumid ei ole alaliselt kasutuses.

Põhja-Tallinnas Maleva 18 asub 2021. aastal valminud seenioride maja. Maja ehitas Tallinna linn Helsingi eeskujul Tallinna. Ideaalne kodu eakale. Kuid mitte enam alates septembrist, ütleb üks asukas.

Siis kolis majja Tallinna koduteenuse keskus. Keskuse eesmärk on abistatada või juhendatada inimesi, kes tervise, tegevusvõime või elukeskkonna tõttu vajavad kodus  kõrvalabi.

"Kui tuli, siis pandi välja kirjad, et on kolinud siia ja meile ei muutu midagi. Võeti ära see ruum ja veel neli ruumi majas. Siin all on kaadriosakond, direktori ruum on 5. korrusel neil. Ja võõrad inimesed käivad sisse-välja. Öeldi – juuksuri võite kutsuda ka oma korterisse, õmmelda võite ka raamatukogus. Kui tahate koos istuda endises ühisruumis, siis pärast tööpäeva lõppu kokkuleppel," lausus seenioride maja üürnik Maire Laansoo.

Tallinna koduteenuse keskus tekkis, kui ühendati Tallinnas osutatav teenus ühtse juhtimise alla. Samas lõpetas tegevuse Põhja-Tallinna hallatav Paljassaare sotsiaalmaja. Ruume otsides langes linna pilk seenioride majale.

"See, et me siia asukohta sattusime, on seotud sellega, et siin olid linnal ruumid, mis ei olnud igapäevaselt nii(väga) kasutuses. Ja mis tundus olevat mõistlik võtta kasutusse seda enam, et me korraldame eakatele koduhooldusteenuseid," ütles Tallinna koduteenuse keskuse juhataja Tarmo Kurves.

Eakatele see mõistlik ei tundunud ja nad kasutasid aega, mil poliitikud tänavatel inimestega ühist keelt otsisid.

"Enne valimist kohtusin ma härra (Mihhail) Kõlvartiga, kuna tema oli linnapea, siis kui see maja käiku anti. Ja tema sai ka aru, et see ruum on ikkagi ühisruum, et see ei ole ette nähtud kontoriks," ütles Laansoo.

Linnavalitsuse koduleht teatab, et lisaks korteritele on majja kavandatud ühistegevuste ja tugiteenuste jaoks mõeldud ruumid.

Toimetaja: Marko Tooming

