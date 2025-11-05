Sõja 1351. päev: Ukraina korraldas õhurünnaku Orjolile ja Vladimirile

Venemaa Orjoli ja Vladimiri linn sattusid ööl vastu kolmapäeva Ukraina raketirünnaku alla, teatasid kohalikud elanikud, meedia ja oblastivõimud.

Oluline kolmapäeval, 4. novembril kell 20.59:

- Ukraina korraldas õhurünnaku Orjolile ja Vladimirile;

- DeepState: Ukraina väed suutsid Vene okupante suruda Pokrovski piirkonnas tagasi;

- Ukraina sai Euroopa sõjalises grupis JEF laiendatud partneri staatuse;

- Vladimiri energiataristut tabas rünnak.

Ukraina korraldas õhurünnaku Orjolile ja Vladimirile

Umbes keskööl hakkasid Orjoli elanikud sotsiaalmeedias teatama linnas kostvast valjust mürast ja eredatest sähvatustest taevas. Pealtnägijad teatasid ka kahest valjust plahvatusest linna eri osades, mis raputasid majade seinu.

Kohalike sõnul kõlas see nii, nagu linna rünnataks linna rakettidega. Linnas aga õhuhäiret ei antud.

Meanwhile in Oryol, Russia ❗

Tonight - rocket danger in the region, - monitoring channels. Local residents report loud explosions over the city. pic.twitter.com/yssVUFPpIT — LX (@LXSummer1) November 4, 2025

Hiljem teatas oblasti kuberner Andrei Klõtškov, et Vene õhutõrjeväed hävitasid Orjoli kohal mehitamata õhusõiduki. Droonirusude allakukkumisel said kahjustada mitu eramut ja kõrvalhoone.

Orjol sattus ka 31. oktoobri öösel õhurünnaku alla, kui kohalikud elanikud teatasid energiataristu pihtasaamisest. Kuberner Andrei kinnitas seejärel tabamust kohalikule soojuselektrijaamale.

Ta väitis, et tundmatu drooni rusud kukkusid jaama territooriumile, kahjustades elektrivarustusseadmeid. Tulekahju aga ei tekkinud.

Samal päeval kinnitas Ukraina merevägi, et nad olid rünnanud Orjoli soojuselektrijaama kodumaiste rakettidega Neptun. Merevägi selgitas, et see rajatis varustas piirkonna sõjaväeobjekte elektriga. Seetõttu oleks selle hävitamine okupantide logistikale tõsine hoop.

Orjoli soojuselektrijaam asub Orjoli linnas ja on piirkonna üks peamisi elektri- ja soojusega varustajaid. Jaam katab umbes 40 protsenti Orjoli piirkonna elektrienergiavajadusest ja 65 protsenti Orjoli linna küttevajadusest.

Linnas asub ka sõjaväebaas, kust Vene väed saadavad Ukrainasse ründedroone Shahed. Baasis on kaheksa maapealset stardiplatvormi ja 2,8 kilomeetri pikkune teelõik, kust saab droone sõidukitelt teele saata.

Vladimiri energiataristut tabas rünnak

Vladimiri oblasti kuberner Aleksandr Avdejev teatas varahommikul droonirünnakust energiataristu vastu Vladimiri äärelinnas.

"Droonid ründasid energiainfrastruktuuri Vladimiri äärelinnas," kirjutas Avdejev kolmapäeval oma Telegrami kanalil.

Tema sõnul töötavad sündmuskohal spetsialistid ja puhastustööd algavad kohe, kui koidik saabub.

Ukraina korraldab regulaarselt õhurünnakuid Venemaa sõjaväe- ja tööstusrajatistele.

DeepState: Ukraina väed suutsid Vene okupante suruda Pokrovski piirkonnas tagasi

Ukraina monitooringuprojekti DeepState analüütikud märkisid kolmapäeval, et Ukraina vägedel õnnestus Šahhovo küla juures Vene sissetungijaid tagasi tõrjuda. Kõnealune asula asub Pokrovskist umbes 20 kilomeetri kaugusel, vahendas Ukrainska Pravda.

Ukraina sai Euroopa sõjalises grupis JEF laiendatud partneri staatuse

Ukraina sai kolmapäeval Põhja- ja Ida-Euroopa riikide ühendekspeditsiooniväes (JEF) laiendatud partneri staatuse, teatas Briti kaitseminister John Healey.

Suurbritannia juhitavasse kümneliikmelisse ühendekspeditsiooniväkke (JEF) kuuluvad ka Taani, Eesti, Soome, Island, Läti, Leedu, Holland, Norra ja Rootsi, mis kõik on NATO liikmed.

"Ma arvan, et see kokkulepe on väga tugev sõnum Venemaa presidendile Vladimir Putinile," ütles Healey Norra ringhäälingule NRK.

Kokkulepe allkirjastati Arktikas asuvas Norra linnas Bodøs koalitsiooniriikide kaitseministrite ja nende Ukraina kolleegi Denõss Šmõhali kohtumisel.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 900 sõdurit

Ukraina relvajõudude kolmapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 145 670 (võrdlus eelmise päevaga +900);

- tankid 11 329 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 23 535 (+3);

- suurtükisüsteemid 34 273 (+24);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1535 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1237 (+2);

- lennukid 428 (+0);

- kopterid 346 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 78 258 (+398);

- tiibraketid 3918 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 66 574 (+70);

- eritehnika 3990 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.