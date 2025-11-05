Ukraina korraldas õhurünnaku Orjolile ja Vladimirile

Venemaa Orjoli ja Vladimiri linn sattusid ööl vastu kolmapäeva Ukraina raketirünnaku alla, teatasid kohalikud elanikud, meedia ja oblastivõimud.

Umbes keskööl hakkasid Orjoli elanikud sotsiaalmeedias teatama linnas kostvast valjust mürast ja eredatest sähvatustest taevas. Pealtnägijad teatasid ka kahest valjust plahvatusest linna eri osades, mis raputasid majade seinu.

Kohalike sõnul kõlas see nii, nagu linna rünnataks linna rakettidega. Linnas aga õhuhäiret ei antud.

Meanwhile in Oryol, Russia ❗

Tonight - rocket danger in the region, - monitoring channels. Local residents report loud explosions over the city. pic.twitter.com/yssVUFPpIT — LX (@LXSummer1) November 4, 2025

Hiljem teatas oblasti kuberner Andrei Klõtškov, et Vene õhutõrjeväed hävitasid Orjoli kohal mehitamata õhusõiduki. Droonirusude allakukkumisel said kahjustada mitu eramut ja kõrvalhoone.

Orjol sattus ka 31. oktoobri öösel õhurünnaku alla, kui kohalikud elanikud teatasid energiataristu pihtasaamisest. Kuberner Andrei kinnitas seejärel tabamust kohalikule soojuselektrijaamale.

Ta väitis, et tundmatu drooni rusud kukkusid jaama territooriumile, kahjustades elektrivarustusseadmeid. Tulekahju aga ei tekkinud.

Samal päeval kinnitas Ukraina merevägi, et nad olid rünnanud Orjoli soojuselektrijaama kodumaiste rakettidega Neptun. Merevägi selgitas, et see rajatis varustas piirkonna sõjaväeobjekte elektriga. Seetõttu oleks selle hävitamine okupantide logistikale tõsine hoop.

Orjoli soojuselektrijaam asub Orjoli linnas ja on piirkonna üks peamisi elektri- ja soojusega varustajaid. Jaam katab umbes 40 protsenti Orjoli piirkonna elektrienergiavajadusest ja 65 protsenti Orjoli linna küttevajadusest.

Linnas asub ka sõjaväebaas, kust Vene väed saadavad Ukrainasse ründedroone Shahed. Baasis on kaheksa maapealset stardiplatvormi ja 2,8 kilomeetri pikkune teelõik, kust saab droone sõidukitelt teele saata.

Vladimiri energiataristut tabas rünnak

Vladimiri oblasti kuberner Aleksandr Avdejev teatas varahommikul droonirünnakust energiataristu vastu Vladimiri äärelinnas.

"Droonid ründasid energiainfrastruktuuri Vladimiri äärelinnas," kirjutas Avdejev kolmapäeval oma Telegrami kanalil.

Tema sõnul töötavad sündmuskohal spetsialistid ja puhastustööd algavad kohe, kui koidik saabub.

Ukraina korraldab regulaarselt õhurünnakuid Venemaa sõjaväe- ja tööstusrajatistele.