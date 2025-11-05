Otse kell 12: riigikogu infotunnis Michal, Terras, Joller

Riigikogu infotunnis vastavad parlamendiliikmete küsimustele peaminister Kristen Michal, regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras ning sotsiaalminister Karmen Joller. Kell 12 algavat pressikonverentsi näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Michal vastab küsimustele, mis puudutavad Rootsi vange Tartus, rahandust ja toimetulekut, riigikontrolli raportit, julgeolekut, tervishoiu rahastuskriisi, sekkumist Läti siseasjadesse ning majanduslikku ebavõrdsust.

Joller vastab küsimustele, mis puudutavad hambaravi olukorda Eestis ning hinnatõusu mõju Eesti inimestele.