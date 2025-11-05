X!

Euroopa Liidu riigid leppisid kokku 2040. aasta kliimaeesmärgis

Välismaa
Taani kliimaminister Lars Aagaard, kes juhatas kokkuleppeni viinud EL-i nõukogu istungit.
Taani kliimaminister Lars Aagaard, kes juhatas kokkuleppeni viinud EL-i nõukogu istungit. Autor/allikas: SCANPIX / EPA / OLIVIER MATTHYS
Välismaa

Euroopa Liidu riikide kliimaministrid kiitsid kolmapäeval heaks eesmärgi vähendada 2040. aastaks kliimamuutuste ohjeldamiseks heitkoguseid 1990. aasta tasemega võrreldes 90 protsendi võrra, kuid muutsid selle elluviimise reeglid paindlikumaks.

Ministrid kiitsid hääletusel heaks 90 protsendi eesmärgi klausliga, mis võimaldab riikidel osta kuni viie protsendi mahus süsinikukrediite EL-i välistes riikides, et nende arvel katta osa 90-protsendisest heitkoguste vähendamise eesmärgist, ütles läbirääkimisi juhtinud eesistujamaa Taani kliimaminister Lars Aagaard.

Sellega väheneks Euroopa tööstuselt nõutav heitkoguste vähendamise tase sisuliselt 85 protsendini.

Kliimamääruse eelnõusse lisati otsus lükata ETS2 rakendamine edasi ühe aasta võrra, et veenduda süsteemi vastavuses Euroopa Liidu konkurentsivõime eesmärkidega.  

Euroopa Liit nõustus ka kaaluma võimalust kasutada tulevikus rahvusvahelisi süsinikukrediite veel viie protsendi ulatuses, et saavutada 2040. aastaks soovitud heitkoguste vähendamise eesmärk, ütles Aagaard. See tähendaks EL-i riikide jaoks veel viie protsendi võrra väiksemat riigisisest eesmärki, selgitas Reuters.

Euroopa Komisjoni pakutud eesmärki vähendada 2040. aastaks CO2 heidet 90 protsenti võrreldes 1990. aastaga on vastustanud mitu riiki ja selles kokkuleppimine oli jäänud venima.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

Samal teemal

selgub võitja

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:29

Keskerakonna ja Isamaa koalitsioonikõnelused algavad neljapäeval

12:27

Kurikuulus USA dopinguarst suri 75 aasta vanuselt

12:25

Marko Matvere kutsub Eestis valmivale haruldasele laevale nime pakkuma

12:20

Raadiouudised (05.11.2025 12:00:00)

12:00

Jon Hopkins: mõtlesin juba aastaid tagasi, et peaksin Kristjan Järviga koos midagi tegema

11:48

Euroopa parimaks noormängijaks valiti PSG talent

11:43

Urmas Reinsalu: peaminister on riigile käega löönud

11:18

Keeleteadlane: võib-olla vist räägiks ebakindlusest

11:13

Puuvilla asendav innovatsioon võiks lõhkuda gigantse ärimudeli

11:10

Tänavune huntide küttimise limiit on tavapärasest pisut väiksem

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

04.11

Keskerakond ja Isamaa alustavad Tallinnas koalitsiooniläbirääkimisi Uuendatud

04.11

Sõja 1350. päev: Ukraina ründas tähtsaid Venemaa naftarajatisi Uuendatud

07:26

Kapo pidas riigivastases kuriteos kahtlustatavana kinni Oleg Bessedini

04.11

Kohus mõistis Pihlakodu endise hooldaja 11 aastaks vangi

04.11

WSJ: Törnqvist sõlmis murrangulise kokkuleppe Lukoili välisvarade ostuks

04.11

Ossinovski: ma ei uskunud, et Pruunsillal Isamaa üle nii suur mõju on

04.11

Euroopa Komisjon annab raha Pärnu metanoolitehase projektile

07:47

Zohran Mamdani valiti New Yorgi linnapeaks Uuendatud

07:02

Norstati küsitlus: Reformierakonna toetus saavutas uue madalpunkti

05:45

Ukraina korraldas õhurünnaku Orjolile ja Vladimirile

ilmateade

loe: sport

12:27

Kurikuulus USA dopinguarst suri 75 aasta vanuselt

11:48

Euroopa parimaks noormängijaks valiti PSG talent

11:04

Djokovic sai viimaks Tabilost jagu

10:29

NHL-is jõudis 300 värava klubisse neljas soomlane

loe: kultuur

12:00

Jon Hopkins: mõtlesin juba aastaid tagasi, et peaksin Kristjan Järviga koos midagi tegema

09:49

Arvustus. Popidioti uus album tuletab meelde, et elu ei peagi liiga tõsiselt võtma

08:05

Tiina Lokk: PÖFF-i tehes tunneb eriti hästi, et maailm säriseb

04.11

Martin Kohlstedt: olen akustiliste ja ülitöödeldud helide vahepeal

loe: eeter

12:25

Marko Matvere kutsub Eestis valmivale haruldasele laevale nime pakkuma

11:09

Saaremaal loomaaeda pidav Risto Ränk: see on eluaegne projekt

09:21

Otse kell 13.30: Eesti Laul 2026 tutvustab osalejaid

04.11

Holger Marjamaa: muusikud unistavad ainult pikast ja sügavast unest

Raadiouudised

11:05

Tšehhi valimised võitnud euroskeptiline ANO sõlmis koalitsioonileppe kahe väikese äärmusparteiga

11:00

Ida-Virumaal pandi üles Eesti rekordpaikade tähised

10:55

Euroopa Liidu kliimaeesmärgi kokkuleppimine aastaks 2040 venis hommikusse

10:50

Inimesed on hakanud e-hääletamise kohta rohkem kaebusi esitama

09:20

Raadiouudised (05.11.2025 09:00:00)

04.11

Mitu riiki tahab Euroopa Liidu kliimaeesmärgi täitmisel erandit

04.11

Päevakaja (04.11.2025 18:00:00)

04.11

Swedbank: majanduskasv kiireneb ja hinnatõus aeglustub

04.11

Tartu võimuliidu moodustajad arutasid rahandust ja linnajuhtimist

04.11

Raadiouudised (04.11.2025 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo