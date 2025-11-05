Euroopa Liidu riigid leppisid kokku 2040. aasta kliimaeesmärgis

Euroopa Liidu riikide kliimaministrid kiitsid kolmapäeval heaks eesmärgi vähendada 2040. aastaks kliimamuutuste ohjeldamiseks heitkoguseid 1990. aasta tasemega võrreldes 90 protsendi võrra, kuid muutsid selle elluviimise reeglid paindlikumaks.

Ministrid kiitsid hääletusel heaks 90 protsendi eesmärgi klausliga, mis võimaldab riikidel osta kuni viie protsendi mahus süsinikukrediite EL-i välistes riikides, et nende arvel katta osa 90-protsendisest heitkoguste vähendamise eesmärgist, ütles läbirääkimisi juhtinud eesistujamaa Taani kliimaminister Lars Aagaard.

Sellega väheneks Euroopa tööstuselt nõutav heitkoguste vähendamise tase sisuliselt 85 protsendini.

Kliimamääruse eelnõusse lisati otsus lükata ETS2 rakendamine edasi ühe aasta võrra, et veenduda süsteemi vastavuses Euroopa Liidu konkurentsivõime eesmärkidega.

Euroopa Liit nõustus ka kaaluma võimalust kasutada tulevikus rahvusvahelisi süsinikukrediite veel viie protsendi ulatuses, et saavutada 2040. aastaks soovitud heitkoguste vähendamise eesmärk, ütles Aagaard. See tähendaks EL-i riikide jaoks veel viie protsendi võrra väiksemat riigisisest eesmärki, selgitas Reuters.

Euroopa Komisjoni pakutud eesmärki vähendada 2040. aastaks CO2 heidet 90 protsenti võrreldes 1990. aastaga on vastustanud mitu riiki ja selles kokkuleppimine oli jäänud venima.