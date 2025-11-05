X!

Tartus valmis linna suurim rattapark

Eesti
Tähtvere rattapark.
Tähtvere rattapark. Autor/allikas: Mart Melchior Sard/Cycleshapes OÜ
Eesti

Tartus on valminud senini suurim rattapark, mis linnaruumi on ehitatud. Pargis saavad oma esimesi rattasõidukatsetusi teha pere pisemad, kuid hulljulgemate trikkide sooritamiseks on võimalused ka profi tasemel sportlastele.

Tähtveres valminud rattapark laiub ühel hektaril, kus peamise sõiduraja pikkus on 600 meetrit. Rada koosneb nii laugematest kulgemisteedest, kui ka tehnilisemaid oskusi nõudvatest radadest, mis on ehitud ka kivide ja kändudega. Omaette plussiks on pargis asuv hüppeliin

Maastikurattaga mäestlaskuja Robert Johanson märkis, et nii korralikku hüppeliini mujal Eestis ei ole.

"See on väga ainulaadne, et siin trikke harjutada ja teistsuguseid hüppeid proovida. Ma arvan, et see park annab väga palju juurde Tartu ja üleüldse Eesti noortele, kes on rattahuvilised. Nad saavad siin väga head võimalused harjutada rohkem ratta tundmist, hüppeid ja kõike seda, et see tuleb kindlasti kasuks," rääkis ta.

Kui Johanson on profitasemel tegija, siis tema kõrval rallis kolmapäevalgi oma truu kaherattalise sõbraga pargis ringi ka viieaastane Stefan. Poisi suur soov on samuti saada rattaga trikimeheks.

Pargi rajamisele on ratturid ise käed külge pannud. Nii projekteeris ja aitas parki ehitada Hendrik Kurrikoff, kes on ka ise üks maastikukrossi fänne. Johansonilgi tuli labidas ja reha kätte võtta ning kaasa aidata pinnase ette valmistamise töödes

"Kõige meeldejäävam hetk oli kindlasti, kui sai neid hüppeid esimest korda proovitud ja testitud," ütles Johanson. "Isegi kui seda pinnast ei olnud korraliku veel, siis tegime ühe täpselt poolemeetrilaiuse liini, et saaksime hoogu ja saaksime neid proovida. See oli väga kõva tunne, et oma kätega midagi sellist saime kokku ehitada."

Pargi rajamise idee tuli rattakogukonnalt. Eriti nendelt, kes tahavad sõita maastikukrossi, kuid Tartu linnapildis sellist sõidustiili harrastada on keeruline

"Teatavasti ei saanud nad sõita enam Toomemäel ja tegelikult istusimegi kokku kogu kogukonnaga ja nii me siis panimegi need punktid kokku, et mida nad siis vajavad. Pered saavad koos tulla siia, lapsed saavad all pool sõita, tasapisi harjutavad – ega need hoograjad pole ka kõige raskemad. Minu arust see on ülikihvt," rääkis Tähtvere puhkepargi müügi- ja teenindusjuht Auli Solo.

Rattapargi rajamine läks Tartu linnale maksma ligi 109 000 eurot.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

