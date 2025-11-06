X!

Ukraina tabas Volgogradi naftakäitist ja suurt moonaladu Donetskis

Kuvatõmmis Vene moonalao plahvatuse videos.
Kuvatõmmis Vene moonalao plahvatuse videos. Autor/allikas: Kuvatõmmis / sotsiaalmeedia
Meediakanalite teatel ründas Ukraina sõjaväegi ööl vastu neljapäeva Volgogradi naftatöötlemistehast Venemaal ning suurt laskemoonaladu okupeeritud Donetskis.

Venemaa meediakanalite teatel tabas Ukraina õhurünnak Volgogradi naftatöötlemistehast ja tekitas sellele kahju, vahendas The Kyiv Independent, tunnistades, et pole sellele ametlikku kinnitust veel saanud.

Väljaande info kohaselt postitasid kohalikud elanikud sotsiaalmeediasse fotosid ja videoid, mis dokumenteerivad piirkonnas toimunud õhutõrjeoperatsioonide tulemusi. Kuigi tulekahjusid kohe ei täheldatud, nähti öötaevas naftatöötlemistehase piirkonnas ulatuslikke sähvatusi.

Teated naftakäitise rünnaku alla sattumisest ilmusid koos infoga laiemast Volgogradi oblastile suunatud droonirünnakust.

Lukoili opereeritav naftatöötlemistehas, mis asub umbes 450 kilomeetri kaugusel rindejoonest, mängib olulist rolli Venemaa sõjaväe kütusega varustamisel.

Rajatis on varem olnud Ukraina rünnakute sihtmärgiks ja vähemalt ühel korral on see sunnitud tootmise peatama.

Ukraina korraldab regulaarselt süvarünnakuid Venemaa sõjaväe- ja tööstusrajatistele, tuginedes peamiselt enda toodetud droonidele.

Venemaa nafta- ja gaasitootmine on jätkuvalt rünnaku all, kuna Kiiev üritab halvata Moskva peamist rahastamisallikat Ukraina sõjas.

Donetskis plahvatas moonaladu

Vene vägede valduses olevas Donetskis toimusid aga ööl vastu neljapäeva võimsad plahvatused, mille põhjuseks peetakse Ukraina õhurünnakut suurele laskemoonalaole, vahendas LIGA.net.

Rünnak tabas okupeeritud Donetski paiknevat moonaladu umbes kell üheksa õhtul ning sellele järgnesid hilisemad plahvatused.

Donetski oblasti okupatsioonivõimude määratud juht Deniss Pušilin ei kommenteerinud juhtunut, kuid Vene sõjapropagandistid väitsid, et toimunud plahvatus oli väga võimas. Ka Ukraina pool ei kommenteerinud võimalikku rünnakut ametlikult.

Kohalike elanike jagatud videod näitavad võimsa plahvatuse hetke ja kuuldavaid teiseseid detonatsioone. Tulekahjust kostvad sähvatused on nähtavad juba märkimisväärselt kaugelt.

Trump: Putin palus mul Ukraina sõda lahendada

USA president Donald Trump ütles kolmapäeval, et tema viimase vestluse ajal Vladimir Putiniga palus Venemaa režiimi juht tal aidata Ukraina sõda lahendada, teatasid uudistekanalid Ukrinform ja Unian.

Trump esitas vastavasisulise väite Miamis toimunud Ameerika Ärifoorumil esinedes.

Putin olevat vestluse käigus korranud Vene propaganda poolt ära leierdatud teesi, et ta on väidetavalt püüdnud kümme aastat Ukrainas sõda lõpetada.

"Rääkisin Putiniga kaks nädalat tagasi. Putin ütles, et  nad on püüdnud seda sõda kümme aastat lahendada, kuid ei ole suutnud seda teha. Sina pead selle lahendama," kirjeldas Trump vestlust.

"Sain mõned neist asjadest lahendatud tunniga," viitas USA riigipea ilmselt teistele rahulepingutele, mille sõlmimisel teda on edu saatnud.

Samal ajal kritiseeris Trump ÜRO-d selle eest, et see ei ole pakkunud mingit abi Venemaa ja Ukraina vahelise sõja vahendamisel ning samuti teiste konfliktide puhul maailmas, mille USA president on suutnud pärast ametisseasumist peatada.

USA president kurtis ühtlasi taas teleprompteriga seotud probleemide üle, mis tekkisid tema maailmaorganisatsioonis peetud kõne ajal.

"Kas mäletate, kuidas ma siis lavale läksin? Alustasin, et daamid ja härrad, Ameerika Ühendriikide nimel, president Donald J. Trump. Ma vaatasin teleprompteritele ja pärast neid sõnu polnud mitte midagi," kirjeldas Trump.

Trump rääkis Putiniga viimati 16. oktoobril ehk päev enne Trumpi kohtumist Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga Valges Majas.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: The Kyiv Independent, LIGA.net, BNS

