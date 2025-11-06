Hannes Tamjärv lahkub KIK-i nõukogust

Energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt kutsub alates 17. novembrist Tamjärve tema omal soovil KIK-i nõukogust tagasi. Samast päevast saab nõukogu uueks liikmeks kliimaministeeriumi kantsler Marten Kokk, kelle volituste pikkus on viis aastat.

KIK-i kõrgem juhtimisorgan on nõukogu, kes kavandab organisatsiooni tegevust, korraldab juhtimist ja teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogusse kuulub viis liiget, kes nimetatakse kliimaministeeriumi poolt, sealhulgas üks liige rahandusministri ettepanekul. Nõukogu liikmed nimetatakse viieks aastaks.

Lisaks Tamjärvele kuuluvad praegu nõukogusse Renaldo Mändmets (esimees), Merike Saks, Margot Roose ja Külli Tammur.

Alates 1. septembrist 2025 on nõukogu liikme töötasu 400 eurot kuus ja nõukogu esimehe töötasu 600 eurot kuus.