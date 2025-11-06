X!

Veel üks Macroni endine liitlane asus presidenti teravalt kritiseerima

Emmanuel Macron
President Emmanuel Macron kaotab Prantsusmaal toetust ning ta on sattunud ka endiste liitlaste terava kriitika alla. Hiljuti pöördus Macroni vastu tema endine mentor ja nõunik Alain Minc, kes leiab nüüd, et Macron on kaasaegse Prantsusmaa halvim president.

76-aastane Alain Minc on mõjukas ärimees, kes on andnud nõu mitmele Prantsuse presidendile. Ta oli üks esimesi Macroni toetajaid ning on varem võrrelnud teda Napoleoni kindralitega.

Minc liitus nüüd aga kriitikaga Macroni aadressil ning ütles veebiväljaandele Politico antud intervjuus, et Macron on Prantsusmaa halvim president pärast viienda vabariigi asutamist 1958. aastal. 

Minci väitel on Macron nartsissist, kes eitab reaalsust. Tema sõnul on Macron teinud hoolimatuid otsuseid, mis ohustavad Prantsuse institutsioone. 

"Macron jätab riigi palju halvemasse seisu, võrreldes sellega, kui ta võimule tuli. Ta jätab Prantsusmaale poliitilise maastiku, mis on võib-olla jäädavalt ebastabiilne, see on andestamatu," rääkis Minc. 

Politico kirjutab, et Minc lõpetas Macroniga suhtlemise varsti pärast seda, kui president kuulutas mullu välja ennetähtaegsed valimised. Minci sõnul usub president alati, et on piisavalt tark ja kaval, et lahendada iga tema teele sattuv probleem. 

Minci sõnul ei tunnista Macron, et tema ongi probleem ja Prantsusmaa poliitilise ebastabiilsuse lahendamiseks peab ta riigisisesest poliitikast taanduma ja keskenduma välispoliitikale. 

Politico toob välja, et sarnaselt Mincile on ka Prantsuse valijad Macroniga rahulolematud. Seda kinnitavad ka küsitlused, mis näitavad, et Macroni toetus on rekordmadal. Näiteks viimane Veriani uuring näitab, et Macron on Prantsusmaa lähiajaloo üks ebapopulaarsemaid riigijuhte. 

Macron ilmus suurele areenile uue tsentristliku liikumisega, mis murdis vana  kaheparteisüsteemi. Minc leiab, et pärast 2024. aasta valimisi on president veelgi süvendanud poliitilise maastiku killustumist.

Minci sõnul pole Macron teinud järeleandmisi, et luua liite teiste peavoolu opositsioonierakondadega. Ta muretseb nüüd parempopulistide võimuletuleku pärast ning leiab, et Marine Le Peni partei võib võita 2027. aasta presidendivalimised.

Toimetaja: Karl Kivil

