Sudaani mässuline RSF nõustus vahendajate relvarahu ettepanekuga

Välismaa
RSF-i võitlejad
RSF-i võitlejad Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Välismaa

Sudaani mässulised poolsõjaväelised Kiirtoetusjõud (RSF) teatasid neljapäeval, et nõustuvad vahendajate esitatud humanitaarvaherahu ettepanekuga.

"Vastuseks Sudaani rahva püüdlustele ja huvidele kinnitavad Kiirtoetusjõud oma nõusolekut sõlmida nelja riigi poolt pakutud humanitaarrahu," teatas RSF avalduses, viidates USA-le, Egiptusele, Araabia Ühendemiraatidele ja Saudi Araabiale.

Võimalik relvarahu on taas päevakorda tõusnud pärast El-Fasheri linna langemist RSF-i kätte, millega tõrjuti armee välja oma viimasest tugipunktist Lääne-Darfuri piirkonnas.

Poolsõjaväelisi rühmitusi süüdistatakse linnas massimõrvades, rüüstamistes ja seksuaalvägivallas ning viimastel päevadel on nad nähtavasti suunanud oma tähelepanu naabruses asuvale Kordofani piirkonnale, mis on endiselt armee kontrolli all.

Vahendajate ettepaneku üksikasju ei ole veel avalikustatud, kuid septembris esitatud varasem versioon kutsus üles kolmekuulisele humanitaarvaherahule, millele järgneks alaline relvarahu ja üheksakuuline üleminek tsiviilvalitsusele, kus ei osale kumbki vaenupool.

Oma avalduses teatas RSF, et relvarahu on vajalik, "et tegeleda sõja katastroofiliste humanitaartagajärgedega ja parandada tsiviilisikute kaitset ning "tagada humanitaarabi kiire kohaletoimetamine".

ÜRO andmetel on 2023. aasta aprillis puhkenud sõjas hukkunud kümneid tuhandeid inimesi ja miljonid on kodudest lahkuma sunnitud, tuues kaasa maailma suurima pagulas- ja näljakriisi.

Konfliktis on vastamisi armeejuhi Abdel Fattah al-Burhani ja tema endise asetäitja, RSF-i komandöri Mohammed Hamdan Daglo väed.

RSF domineerib praegu Darfuris ja osades Sudaani lõunapiirkondades, samal ajal kui armee hoiab enda kontrolli all põhja-, ida- ja keskpiirkondi piki Niilust ja Punast merd.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

