Tesla aktsionärid kiitsid heaks Muski hiiglasliku tasupaketi

Majandus
Tesla tegevjuht Elon Musk.
Tesla tegevjuht Elon Musk. Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Majandus

USA elektriautode tootja Tesla aktsionärid kiitsid neljapäeval ülekaalukalt heaks tegevjuhi Elon Muski hiiglasliku tasupaketi, mille väärtus võib ulatuda triljoni dollarini.

Pakett on koostatud tagamaks Muski jätkuvat tööd elektriautode tootja juures ajal, mil see tegeleb läbimurdelise tehnoloogia arendamisega tehisintellekti ja robootika vallas.

"Otsus pälvis aktsionäride enam kui 75 protsendilise toetuse," ütles Tesla esindaja ettevõtte aastakoosolekul.

Muski on hinnatud maailma rikkaimaks eraisikuks.

