Meedia: Ukraina hävitas rünnakuga Donetskis tuhat Vene drooni

Rünnaku ajal asus lennuväljal kuni 1000 drooni ja üle 1500 lõhkepea, teatas väljaanne Dialog.ua viitega Telegrammi-kanalile Dossie špiona (e.k. Spiooni ettekanne).

Dialog meenutas, et 5. novembri õhtul viisid Ukraina relvajõud läbi õhurünnaku Venemaa mehitamata õhusõidukite Geran-2 (Shahed) stardiplatsidele ja hoiuruumidele okupeeritud Donetski lennuväljal. Sihtmärkide vastu kasutati nii tiibrakette kui ka ründedroone.

Plahvatustes hävis umbes 1000 Shahedi. Allika sõnul hävis rünnaku tagajärjel täielikult laskemoonaladu, maha põles kütuseladu, hävis droonide stardiks ettevalmistamise rajatis ning said kahjustada elektri- ja sidesõlmed. Rünnaku ajal asus lennuväljal kuni tuhat Geran-2 drooni ja üle 1500 lõhkepea.

See tähendab, et Venemaa väed on kaotanud ühe peamise drooniterrorismi keskuse, kust nad korraldasid rünnakuid Ukraina linnadele ja infrastruktuurile, märkis Dialog. See pole hoop mitte laole, vaid kogu Venemaa sõja loogikale. Venemaa on juba kuid vedanud Donetskisse Gerani droone, et nendega rünnata Ukraina elektrivõrku ja elamurajoone. Nüüd on märkimisväärne osa sellest arsenalist leekides hävinud otse okupeeritud territooriumil.

Zelenski sõnul valmistavad partnerid Ukrainale ette toetuspakette

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas neljapäeval oma igaõhtuses videopöördumises, et partnerid valmistavad ette uusi toetuspakette Ukrainale.

"Valmistame Euroopa partneritega ette kokkuleppeid meie uute võimete kohta kaitses ja aktiivsetes operatsioonides. Lähinädalatel – novembris – peame need lõpule viima. Tulemas on uued toetuspaketid Ukrainale," kinnitas Zelenski.

President lisas, et ettevalmistused käivad ka Ukraina sõjalisi võimeid puudutava kokkuleppe osas.

Uudisteagentuuri Ukrinform andmetel sai Ukraina muu hulgas Euroopa Liidu toetusena 73,7 miljonit eurot Euroopa rööpmelaiusega raudteeliini Sknõliv-Mostõska ehitamiseks.

Ukraina presidendikantselei juht Andri Jermak arutas samal ajal Poola valitsuse esindajatega sõjalise koostöö tugevdamist ja Poola osalemise vorme niinimetatud tahtekoalitsioonis.

"Töötasin täna Poolas koos kolleegidega Poola valitsusest," postitas Jermak sotsiaalmeediasse.

Jermak kohtus teiste seas Poola Rahvusvahelise Poliitika Büroo juhi Marcin Przydacziga, välisministri asetäitja ja peaministri riikliku julgeoleku peanõuniku Robert Kupieckiga ning Poola Riikliku Julgeolekuameti asejuhi Andrzej Kowalskiga.

Lisaks kohtus Jermak Poola välisministri Radosław Sikorski ja tema asetäitja Marcin Bosackiga. Jermak teavitas oma kolleege tegelikust olukorrast rindel.

Ukraina ja Rootsi arendavad kaitseinnovatsiooni partnerlust

Ukraina kaitseminister Denõss Šmõhal ja Rootsi kaitseminister Pål Jonson allkirjastasid neljapäeval, kaitseinnovatsiooni partnerluse alase ühiste kavatsuste protokolli, mis avab uusi võimalusi Ukraina kaitsetööstuse arenguks.

Selles sotsiaalmeedias teatanud Šmõhal kirjutas, et see dokument annab hoogu ka uute koostöövormide arendamisele ning soodustab Ukraina integreerumist Euroopa innovatsiooni- ja tööstusruumi.

Kohtumise käigus arutasid ministrid Ukraina õhuvõimekuse arendamist ja eelkõige Rootsi hävitajate Gripen võimalikku tarnimist. Šmõhal tegi ettepaneku kaaluda maa-õhk-tüüpi püüdurrakettide ühist arendamist ja radarsüsteemide ühistootmist.

Ministrid pöörasid erilist tähelepanu võimalustele tugevdada Ukraina õhutõrjet.

"Oleme tänulikud täiendavate rakettide eest meie olemasolevatele süsteemidele," ütles Šmõhal.