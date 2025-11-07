X!

Meedia: Ukraina hävitas rünnakuga Donetskis tuhat Vene drooni

Välismaa
Vene droon Geran-2 (Shahed) purustatud Vene sõjatehnika näitusel Kiievis.
Vene droon Geran-2 (Shahed) purustatud Vene sõjatehnika näitusel Kiievis. Autor/allikas: SCANPIX / EPA
Välismaa

Ukraina relvajõudude neljapäeva öösel korraldatud rünnakus Donetski lennuväljal paiknenud Vene droonibaasile hävitati umbes tuhat Shahed-tüüpi ründedrooni ja muud varustust, väidavad pädevad allikad.

Rünnaku ajal asus lennuväljal kuni 1000 drooni ja üle 1500 lõhkepea, teatas väljaanne Dialog.ua viitega Telegrammi-kanalile Dossie špiona (e.k. Spiooni ettekanne).

Dialog meenutas, et 5. novembri õhtul viisid Ukraina relvajõud läbi õhurünnaku Venemaa mehitamata õhusõidukite Geran-2 (Shahed) stardiplatsidele ja hoiuruumidele okupeeritud Donetski lennuväljal. Sihtmärkide vastu kasutati nii tiibrakette kui ka ründedroone.

Plahvatustes hävis umbes 1000 Shahedi. Allika sõnul hävis rünnaku tagajärjel täielikult laskemoonaladu, maha põles kütuseladu, hävis droonide stardiks ettevalmistamise rajatis ning said kahjustada elektri- ja sidesõlmed. Rünnaku ajal asus lennuväljal kuni tuhat Geran-2 drooni ja üle 1500 lõhkepea.

See tähendab, et Venemaa väed on kaotanud ühe peamise drooniterrorismi keskuse, kust nad korraldasid rünnakuid Ukraina linnadele ja infrastruktuurile, märkis Dialog. See pole hoop mitte laole, vaid kogu Venemaa sõja loogikale. Venemaa on juba kuid vedanud Donetskisse Gerani droone, et nendega rünnata Ukraina elektrivõrku ja elamurajoone. Nüüd on märkimisväärne osa sellest arsenalist leekides hävinud otse okupeeritud territooriumil.

Zelenski sõnul valmistavad partnerid Ukrainale ette toetuspakette

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas neljapäeval oma igaõhtuses videopöördumises, et partnerid valmistavad ette uusi toetuspakette Ukrainale.

"Valmistame Euroopa partneritega ette kokkuleppeid meie uute võimete kohta kaitses ja aktiivsetes operatsioonides. Lähinädalatel – novembris – peame need lõpule viima. Tulemas on uued toetuspaketid Ukrainale," kinnitas Zelenski.

President lisas, et ettevalmistused käivad ka Ukraina sõjalisi võimeid puudutava kokkuleppe osas.

Uudisteagentuuri Ukrinform andmetel sai Ukraina muu hulgas Euroopa Liidu toetusena 73,7 miljonit eurot Euroopa rööpmelaiusega raudteeliini Sknõliv-Mostõska ehitamiseks.

Ukraina presidendikantselei juht Andri Jermak arutas samal ajal Poola valitsuse esindajatega sõjalise koostöö tugevdamist ja Poola osalemise vorme niinimetatud tahtekoalitsioonis.

"Töötasin täna Poolas koos kolleegidega Poola valitsusest," postitas Jermak sotsiaalmeediasse.

Jermak kohtus teiste seas Poola Rahvusvahelise Poliitika Büroo juhi Marcin Przydacziga, välisministri asetäitja ja peaministri riikliku julgeoleku peanõuniku Robert Kupieckiga ning Poola Riikliku Julgeolekuameti asejuhi Andrzej Kowalskiga.

Lisaks kohtus Jermak Poola välisministri Radosław Sikorski ja tema asetäitja Marcin Bosackiga. Jermak teavitas oma kolleege tegelikust olukorrast rindel.

Ukraina ja Rootsi arendavad kaitseinnovatsiooni partnerlust

Ukraina kaitseminister Denõss Šmõhal ja Rootsi kaitseminister Pål Jonson allkirjastasid neljapäeval, kaitseinnovatsiooni partnerluse alase ühiste kavatsuste protokolli, mis avab uusi võimalusi Ukraina kaitsetööstuse arenguks.

Selles sotsiaalmeedias teatanud Šmõhal kirjutas, et see dokument annab hoogu ka uute koostöövormide arendamisele ning soodustab Ukraina integreerumist Euroopa innovatsiooni- ja tööstusruumi.

Kohtumise käigus arutasid ministrid Ukraina õhuvõimekuse arendamist ja eelkõige Rootsi hävitajate Gripen võimalikku tarnimist. Šmõhal tegi ettepaneku kaaluda maa-õhk-tüüpi püüdurrakettide ühist arendamist ja radarsüsteemide ühistootmist.

Ministrid pöörasid erilist tähelepanu võimalustele tugevdada Ukraina õhutõrjet.

"Oleme tänulikud täiendavate rakettide eest meie olemasolevatele süsteemidele," ütles Šmõhal.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Dialog.ua, BNS

Samal teemal

selgub võitja

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

06:25

RALLIBLOGI | Kas Hyundaid jõuavad teisel läbimisel Toyotadele järele? Uuendatud

06:23

Rahalise surve all olev Ekovir loodab leevendust Ossipenko pärandvarast

06:20

Gunvor loobus Lukoili välisvarade ostust

05:55

Meedia: Ukraina hävitas rünnakuga Donetskis tuhat Vene drooni

04:40

Tesla aktsionärid kiitsid heaks Muski hiiglasliku tasupaketi

06.11

Üksiksõitja Kaljuvere võitis Austrias isikliku rekordiga

06.11

Venemaa läks FIS-i vastu spordikohtusse

06.11

Tatrik: unistasin sellest, et saan noored mängu panna Uuendatud

06.11

Eesti hokimehed panid Hispaania kindlalt paika Uuendatud

06.11

Solman: Ossinovski vist eeldas, et piisab nelja erakonna kokkukutsumisest

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06.11

Sõja 1352. päev: Ukraina droonid ründasid Kostroma oblastis asuvat soojuselektrijaama Uuendatud

05.11

Mets: Isamaa juba taandab end Tallinna linnavalitsusest, sest sealt hakkab soppa lendama

06:25

RALLIBLOGI | Kas Hyundaid jõuavad teisel läbimisel Toyotadele järele? Uuendatud

06.11

Koort: kapo ja prokuratuur läksid Bessedinit kinni pidades kindla peale

06.11

Luigas: praegu on aeg pidada jahti hispaania teetigude munadele

06.11

Rutte: NATO läks laskemoona tootmises Venemaast mööda

06.11

Uute autode müük on poole võrra langenud ja hinnad alla viinud

05.11

"Pealtnägija" ühe pere näitel: kust läheb sobimatute kasvatusviiside piir?

06.11

Hannes Tamjärv lahkub KIK-i nõukogust

06.11

Tippgrant aitab lahti muukida 500 aasta vanust meditsiinimõistatust

ilmateade

loe: sport

06:25

RALLIBLOGI | Kas Hyundaid jõuavad teisel läbimisel Toyotadele järele? Uuendatud

06.11

Üksiksõitja Kaljuvere võitis Austrias isikliku rekordiga

06.11

Venemaa läks FIS-i vastu spordikohtusse

06.11

Tatrik: unistasin sellest, et saan noored mängu panna Uuendatud

loe: kultuur

06.11

Retrospektiivnäituse avanud Mari Kurismaa: kartsin oma vanade maalidega kohtuda

06.11

Tauraite: peab olema kindel, et proovides juhtuv ei oleks teisele vastuvõetamatu

06.11

USA elav tšellist Silver Ainomäe astub üle kümne aasta taas kodupubliku ette

06.11

Vanemuises esietenduv "Nimi" uurib aususe piire

loe: eeter

06.11

Tauraite: peab olema kindel, et proovides juhtuv ei oleks teisele vastuvõetamatu

06.11

Kersti Heinloo: minu elus oli üks suurem murdepunkt 40-aastaselt

06.11

Bataadipüreest valmib Lõuna-Korea naiste ilujook, mis paneb naha särama

06.11

Kiriku ostnud mees: tahaksin jätta endast märgi maha

Raadiouudised

06.11

Päevakaja (06.11.2025 18:00:00)

06.11

Vanemuises esietendub Tanel Jonase lavastatud tragikomöödia „Nimi”

06.11

Nursipalust leiti hulk erinevaid lõhkemata lõhkekehi

06.11

Avalik-õiguslikud ülikoolid ning haridusministeerium on sõlmimas uusi halduslepinguid

06.11

Viljandis allkirjastati koalitsioonilepe

06.11

Raadiouudised (06.11.2025 15:00:00)

06.11

Raadiouudised (06.11.2025 12:00:00)

06.11

Soomes on munatootmine rekordiliselt kõrge.

06.11

Norra parlament peatas suurima riikliku investeerimisfondi aktsiate müügi

06.11

Raadiouudised (06.11.2025 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo