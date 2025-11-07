Saue vallas tegid koalitsiooni Laisa valimisliit, Isamaa ja Parempoolsed

Valimisliit Koostöö – Meie Vald on Saue vallas võimuliitu juhtinud ka seni. Selle juht Andres Laisk on olnud vallavanem 2009. aastast.

27-liikmelises vallavolikogus on valimisliidul Koostöö – Meie Vald üheksa mandaati, Parempoolsetel neli mandaati ja Isamaal samuti neli mandaati.

"Saue valla koalitsioonilepingu (2025–2029) põhieesmärk on tagada inimeste heaolu ja valla vastutustundlik areng, juhtides valda terviklikult, tasakaalustatult ja kaasavalt. Lepingu keskmes on kaasaegsetel lahendustel põhinevate teenuste arendamine, valla finantsilise jätkusuutlikkuse hoidmine ning infoühiskonna teenäitajaks saamine," teatasid Saue valla koalitsiooni osapooled.

Volikogu esimehe kandidaadi nimetavad vastavalt kokkuleppele Parempoolsed, vallavanema kandidaadi nimetab valimisliit Koostöö − Meie vald.