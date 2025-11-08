Kaljulaid: spordijuhtimises me ei saa omale lubada, et me ei räägi ega vaidle

Kuigi sport oma olemuselt ei ole demokraatlik, siis spordijuhtimine peab olema väga demokraatlik ning spordi loomust ei saa ebademokraatliku juhtimise juures kasutada ettekäändena, kuna sellises süsteemis puudub edasiminek, rääkis Eesti Olümpiakomitee president Kersti Kaljulaid "Reedeses intervjuus".