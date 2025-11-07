Ministeerium otsib võimalusi Pärnu lahe kalavaru suurendamiseks

Regionaal- ja põllumajandusministeerium otsib võimalusi Pärnu lahe koha ja ahvena seisundi parandamiseks, kaaludes koha puhul alammõõdu ja võrgusilma suurendamist ning ahvena puhul kevadist püügipiirangut.

Kalurid on nõus, et midagi tuleb ette võtta, kuid leiavad, et tuleks täpsemalt uurida, miks kalavaru väheneb ega taastu. Mereinstituudi hinnangul tuleks piirata nii püüki kui ka kormoranide ja hüljeste arvukust.

Kristi Raidla, Pärnu