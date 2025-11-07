X!

Palestiina-meelsed protestijad korraldasid Pariisi kontserdil kaose

Välismaa
Pariisi Filharmoonia keskus
Pariisi Filharmoonia keskus Autor/allikas: SCANPIX/AFP/SEBASTIEN DUPUY
Välismaa

Palestiina-meelsed protestijad segasid Iisraeli filharmooniaorkestri esinemist Pariisis ja kontsert tuli kolm korda katkestada. Protestijad täitsid saali punase suitsuga ning võimud pidasid kinni vähemalt neli inimest.

Protestijad täitsid saali punase suitsuga, samal ajal ründasid kohkunud külastajad meeleavaldajaid. 

Turvateenistus ajas lõpuks korrarikkujad saalist välja ning orkester sai oma esinemist publiku aplausi saatel jätkata.

Kontsert toimus Pariisi Filharmoonia muusikakompleksis. Keskus kinnitas, et esitab kaebuse ja mõistab neljapäeval aset leidnud intsidendid teravalt hukka. Kompleksi teatel ei õigusta miski selliseid tegusid ning avalikkuse, töötajate ja esinejate turvalisuse ohustamine on täiesti vastuvõetamatu.

Prantsusmaa Juudi Institutsioonide Esindusnõukogu (CRIF) president Yonathan Arfi kiitis muusikuid, kes suutsid vaatamata vihkamist õhutavatele agitaatoritele oma esinemist jätkata.

Üks pealtvaataja väljendas sotsiaalmeedias oma nördimust. "Tänaõhtust kontserti rünnati mitu korda. Publik suutis halvima ära hoida, kontrollides neid raevutsevaid hullumeelseid," tõdes pealtvaataja. 

Kontsert ise toimus vaid paar päeva enne Pariisi terrorirünnakute kümnendat aastapäeva. Toona ründasid  džihadistid inimesi ning rünnakutes sai surma 129 inimest. 

Paljud inimesed leidsid nüüd, et ürituse turvalisus jättis soovida, ning väljendasid oma rahulolematust.

Ajaleht The Telegraph kirjutab, et Iisraeli filharmooniaorkestri esinemise üle puhkes tüli juba mitu nädalat tagasi. Eelmisel nädalal kutsus Prantsusmaa meelelahutussektori töötajaid esindav ametiühing üles mõistma hukka Iisraeli valitsuse tegevust Gazas. 

Teised tuletasid meelde, et Vene dirigent ei saanud Ukraina sõja tõttu samas paigas esineda. Kriitikud tõid seetõttu esile muusikakompleksi "topeltstandardid".

Kultuuriminister Rachida Dati lükkas aga sellise kriitika tagasi. 

"Loomevabadus on meie vabariigi väärtus. Antisemitismile pole vabandust!" teatas Dati. 

Ka Pariisi Filharmoonia kaitses oma programmi. "Me ei nõua kunagi esinema kutsutud  artistidelt seisukoha võtmist käimasolevate konfliktide või tundlike poliitiliste küsimuste kohta," teatas muusikakompleks. 

Iisraeli filharmooniaorkestri dirigent Lahav Shani on varemgi jäänud rünnaku alla. Septembris tühistas Belgia festival tema tõttu Saksa orkestri esinemise, kuna Shanist saab lähiajal Müncheni filharmooniaorkestri peadirigent. Saksa võimud mõistsid seejärel festivali korraldajate tegevuse teravalt hukka. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Telegraph

