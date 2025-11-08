Venemaa korraldas Ukraina energiataristule ulatusliku rünnaku

Ööl vastu laupäeva ründasid Vene väed Ukraina linnu droonide ja rakettidega.

Kiievis oli plahvatusi kuulda hommikul enne kella 4.30, vahendas The Kyiv Independent. Ametivõimude teatel tabas linna droonirünnak, mille peatamiseks võeti kasutusele õhutõrje.

Kiievi linnapea Vitalo Klõtško teatas hiljem, et alla lastud droonidest süttis tulekahju, mis hiljem kustutati. Ühtlasi süttis mitu sõidukit. Tulekahju ulatust ega võimalikke kahjusid ametivõimud ei kommenteerinud.

Läbi öö kestnud õhuhäired hoiatasid Venemaa ballistiliste rakettide eest riigi kesk- ja idaosas.

Ulatuslik rünnak energiataristule põhjustas elektrikatkestusi

Ukraina energiaminister teatas, et riigi energiataristut tabas laupäeva ulatuslik Vene rünnak, põhjustades mitmes piirkonnas elektrikatkestusi.

"Vaenlane ründab taas ulatuslikult Ukraina energiataristut. Seetõttu on mitmes Ukraina piirkonnas kehtestatud avariilised elektrikatkestused," ütles minister Svitlana Hrõntšuk sotsiaalmeedias.

"Avariilised elektrikatkestused lõpetatakse, kui olukord energiasüsteemis stabiliseerub," lisas ta.

Venemaa korraldab rünnakuid energiataristule vastu talve saabumist. Seni kõige ulatuslikumad rünnakud toimusid öödel vastu 3. ja 5. oktoobrit, lüües rivist välja ligikaudu 60 protsenti Ukraina gaasitootmisest.

Droonirünnakus Dinprole hukkus üks inimene

Venemaa öises rünnakus Dinprole hukkus üks inimene ning vigastada sai 10, nende seas kaks last.

Kortermaja tabanud rünnakus hävis mitu korterit, sündmuskohal süttis ka tulekahju. Sotsiaalmeediasse postitatud videotes on nähe olulist kahju hoone keskmiste korruste konstruktsioonile,

Ukraina eriolukordade teenistuse teatel vajasid rünnaku järel haiglaravi kuus inimest, nende seas üks laps.

Dnipropetrovski oblasti kuberner Vladõslav Haivanenko sõnul olid vigastatute seas 2- ja 13-aastane laps.

Päästetööde käigus võib ohvrite arv tõusta, teatasid kohalikud võimud.