Föderaalkohtunik tunnistas rahvuskaardi saatmise Portlandi ebaseaduslikuks

Meeleavaldajad Portlandis oktoobrikuus.
Meeleavaldajad Portlandis oktoobrikuus. Autor/allikas: SCANPIX/Mathieu Lewis-Rolland/AFP
USA föderaalkohtunik otsustas reedel, et president Donald Trumpi otsus saata rahvuskaardi üksused Oregoni osariigis asuvasse Portlandi on ebaseaduslik ja andis korralduse see alaliselt tõkestada.

Kohtuniku otsus on presidendile tagasilöök tema püüdluses linnadesse sõjaväge saata.

Vabariiklasest president on sel aastal saatnud rahvuskaardi kolme demokraatide juhitud linna – Los Angelesi, pealinna Washingtoni ja Memphisesse. Trumpi püüdlused saata sõdureid Portlandi ja Chicagosse on aga kohtutes takerdunud.

Trump on Portlandi üksuste saatmise õigustamiseks nimetanud linna "sõjast laastatuks" ja vägivaldsest kuritegevusest puretuks.

Trumpi enda ametisse nimetatud ringkonnakohtunik Karin Immergut lükkas aga tagasi administratsiooni väite, et protestid immigratsioonivastase karmi kursi vastu kujutavad endast mässu, mis õigustaks rahvuskaardi lähetamist Oregoni.

Kohtuniku sõnul rikub presidendi ebaseaduslik rahvuskaardi föderaliseerimine riigi põhiseaduse kümnendat parandust, mis jätab kõik volitused, mida põhiseadusega ei ole selgesõnaliselt föderaalvalitsusele delegeeritud, osariikidele.

Uus otsus tühistab kohtuniku varasema ajutise korralduse, mis peatas rahvuskaardi üksuste Portlandi saatmise.

Otsust tervitasid "võiduna õigusriigile" ka California võimud, kes olid tugevalt vastu oma rahvuskaardi föderaliseerimisele ja Oregoni saatmisele. California peaprokurör Rob Bonta lisas oma avalduses: "Taaskord on kohus kindlalt tagasi lükanud presidendi militariseeritud visiooni Ameerika tulevikust."

Riigi eri paigus on põhjustanud rahutusi immigratsioonireidide sagenemisest ajendatud protestid, samal ajal kui Trump on tõstnud survet väljasaatmisteks, mis oli ka tema presidendikampaania üks fookustest.

Kohtunik Immergut leidis, et puuduvad tõendid laiaulatusliku vägivalla, ulatusliku varakahju või protestijate tegevuse kohta, mis oleks takistanud immigratsiooni- ja tolliameti (ICE) agentidel oma kohustusi täita, ning et olukord kohapeal ei õigustanud erakorraliste volituste kasutamist.

Trumpi administratsioon võib reedesese otsuse edasi kaevata ning on võimalik, et juhtum jõuab välja ülemkohtusse.

Toimetaja: Barbara Oja

Allikas: AFP-BNS

