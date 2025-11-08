X!

Putin vahetas välja asekaitseministri

Andrei Bulõga (paremal) ja Venemaa kaitseminister Andrei Belousov.
Andrei Bulõga (paremal) ja Venemaa kaitseminister Andrei Belousov. Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/SNA
Venemaa juht Vladimir Putin määras senise asekaitseministri Andrei Bulõga julgeolekunõukogu asepeasekretäriks ning uueks asekaitseministriks kindralleitnant Aleksander Santšiku.

Kremli veebiküljel avaldatud korralduse järgi asub Bulõga, kes oli ametis asekaitseministrina logistika alal, Venemaa julgeolekunõukogu asepeasekretäriks. Bulõga oli asekaitseministri ametis logistika ala alates mullu märtsist.

Julgeolekunõukogu peasekretär on Venemaa endine kaitseminister Sergei Šoigu, kelle viisid ministriametist korruptsiooniskandaalid ja kriitika Vene vägede ebaedu kohta Ukrainas.

Eraldi korraldusega määras Putin uueks asekaitseministriks logistika ala Santšiku, kes oli ametis Vene armee lõuna sõjaväeringkonna juhina.

Alates mullu aprillist on Venemaal seoses korruptsioonijuhtumitega kinni peetud kolm endist asekaitseministrit.

Toimetaja: Marko Tooming

Allikas: Reuters

