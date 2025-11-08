X!

Iraan kehtestab Teheranis põua tõttu veekatkestused

Iraani president Masoud Pezeshkian.
Iraani president Masoud Pezeshkian. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS
Iraan teatas laupäeval, et kavandab Teheranis regulaarseid veekatkestusi, kuna riik on silmitsi aastakümnete kõige hullema põuaga.

"See takistab raiskamist, ehkki põhjustab mõningaid ebamugavusi," ütles energiaminister Abbas Aliabadi riigitelevisioonis.

Mitu kohalikku meediaväljaannet teatas, et öised katkestused on enam kui kümne miljoni elanikuga suurlinnas juba alanud.

Sademete hulk on tänavu olnud Teheranis saja aasta madalaim ning pooltes Iraani provintsides pole juba kuude viisi maha tulnud piiskagi.

President Masoud Pezeshkian hoiatas reede õhtul, et kui aasta lõpuks vihma ei tule, võib osutuda vajalikuks pealinn evakueerida. Ta ei täpsustanud, kuidas niivõrd tohutu operatsioon läbi viidaks.

Teheran asub Alborzi mäestiku lõunajalamil ning tavaliselt toob kuumadele ja kuivadele suvekuudele leevendust sügisvihm ja talvine lumi.

Teheran on Iraani kaugelt suurim linn ja selle elanikud tarbivad päevas kolm miljonit kuupmeetrit vett, märgib kohalik meedia.

Karaji jõel asuva Amir Kabiri tammi veehoidla, mis on üks viiest pealinna varustavast veekogust, on aga kokku kuivamas ja hoiab praegu vaid 14 miljonit kuupmeetrit vett, ütles Teherani veefirma peadirektor Behzad Parsa riiklikule uudisteagentuurile IRNA.

Mullu samal ajal oli seal 86 miljonit kuupmeetrit vett, märkis ta, lisades, et hetkel suudab see Teherani piirkonda varustada vähem kui kaks nädalat.

Toimetaja: Marko Tooming

Allikas: AFP-BNS

