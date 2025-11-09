Sõja 1355. pärv: Ukrainas on rünnakute järel elektritootmine häiritud

Laupäevaste rünnakute järel on Ukrainas häiritud elektritootmine ning mitmes piirkonnas on elektritarbimine remonditööde ajaks piiratud.

Oluline Vene-Ukraina sõjas pühapäeval, 9. novembril kell 22.31:

- Venemaal sai droonirünnakus pihta soojuselektrijaam;

- Ukraina hävitas riiki rünnanud 69 Vene ründedroonist 34;

- Harkivis põhjustavad elektrikatkestused probleeme vee ja soojaga;

- Venemaa rünnakud langetasid Ukraina elektritootmise nulli;

- Olukord Pokrovskis on kriitiliselt keeruline, tekkinud on halle tsoone;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 970 sõdurit;

- Axios: USA relvaeksport NATO-le lükkub valitsuse tööseisaku tõttu edasi;

- Zelenski sõnul tegeletakse elektrisüsteemi stabiliseerimisega.

Venemaal sai droonirünnakus pihta soojuselektrijaam

Öine droonirünnak lõi kohalike elanike teadete kohaselt Venemaal Voronežis rivist välja kohaliku soojuselektrijaama. Ukraina võimud ei ole võimalikku rünnakut kommenteerinud.

Voroneži elanike teatel kuulsid nad öösel plahvatusi ja kogesid elektrikatkestusi. Enne seda hoiatas piirkonna kuberner ka võimaliku drooniohu eest.

Venemaa võimud ei ole samuti rünnaku toimumist kinnitanud.

Overnight, Ukrainian attack drones struck Russia's Voronezhskaya-1 thermal power plant, damaging the facility that supplies Russia's 14th largest city with power and heating. pic.twitter.com/fvI2LpjEwf — OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 9, 2025

Ukraina hävitas riiki rünnanud 69 Vene ründedroonist 34

Ukraina õhukaitse hävitas ööl vastu pühapäeva riiki rünnanud 69 Vene ründedroonist 34, vahendas BNS.

"Ööl vastu 9. novembrit ründas vaenlane Ukrainat 69 ründedrooniga. Esialgsetel andmetel, kella 9 seisuga, hävitas õhukaitse riigi põhja- ja idaosas 34 vaenlase Shahedi, Gerberat ja teist tüüpi drooni," teatasid Ukraina õhujõud Telegramis.

Ülejäänud droonid tabasid sihtmärke üheksas paigas.

Harkivis põhjustavad elektrikatkestused probleeme vee ja soojaga

Ukrainas Harkivis on elektrikatkestused põhjustanud probleeme vee- ja küttevarustusega, metroo ei tööta ning maapealne elektritransport on asendatud bussidega, vahendas Ukrinform pühapäeval linnapea Ihor Terehhovi sõnu.

"Harkivis on märkimisväärne elektripuudus. Ukrenergo on sunnitud rakendama elektrikatkestusi. Pinge puudumise tõttu on teatud piirkondades juba puudujääke ja teistes võib esineda ajutisi veekatkestusi. Kuid munitsipaalteenused teevad kõik endast oleneva, et elektrivarustus võimalikult kiiresti taastada," kirjutas Terehhov.

Tema sõnul töötab linna metroo varjendirežiimis. Maapealne elektritransport on asendatud bussiliinidega.

Laupäeva varahommikul korraldas Venemaa ulatusliku raketi- ja droonirünnaku riigi energiasüsteemile.

Venemaa rünnakud langetasid Ukraina elektritootmise nulli

Ukraina on püüdnud pühapäeval kiiresti taastada elektri- ja küttevarustust, kuna Venemaa rünnakud energiataristule on langetanud riigi elektritootmisvõimsuse "nulli".

Laupäevased rünnakud katkestasid mitmes linnas elektri-, kütte- ja veevarustuse ning riiklik energiaettevõte Tsentrenergo hoiatas, et tootmisvõimsus "on langenud nulli".

Riikliku võrguettevõtte Ukrenergo teatel katkestatakse pühapäeval enamikus Ukraina piirkondades elekter kaheksaks kuni 16 tunniks päevas, samal ajal kui tehakse remonditöid ja suunatakse ümber energiaallikaid.

Kuigi olukord on mõnevõrra stabiliseerunud, võivad Kiievi, Dnipropetrovski, Donetski, Harkivi, Poltava, Tšernihivi ja Sumõ piirkondades regulaarsed elektrikatkestused jätkuda, ütles Ukraina energiaminister laupäeva õhtul.

"Vaenlane andis massiivse löögi ballistiliste rakettidega, mida on äärmiselt raske alla tulistada. Keeruline on meenutada nii suurt arvu otsetabamusi energiarajatistele alates sissetungi algusest," ütles Svitlana Hrõntšuk kohalikule telekanalile United News.

Vene droonid ründasid kaht tuumaelektrijaama alajaama sügaval Lääne-Ukrainas, ütles välisminister Andri Sõbiha, kutsudes ÜRO tuumajärelevalveametit reageerima.

Alajaamad varustasid elektriga Hmelnõtskõi ja Rivne tuumaelektrijaamu, mis asuvad Lutskist vastavalt umbes 120 ja 95 kilomeetri kaugusel, ütles ta.

"Venemaa ohustab teadlikult tuumaohutust Euroopas. Kutsume üles IAEA nõukogu erakorralisele kohtumisele, et reageerida neile vastuvõetamatutele riskidele," kirjutas ta laupäeva hilisõhtul Telegramis, viidates Rahvusvahelisele Aatomienergiaagentuurile.

Sõbiha kutsus ühtlasi Hiinat ja Indiat – traditsiooniliselt suuri Vene nafta ostjaid – avaldama Moskvale survet rünnakute lõpetamiseks.

Ekspertide sõnul seavad rünnakud energiataristule Ukraina talvekuude eel küttekatkestuste ohtu. Venemaa on oma pea neli aastat kestnud sissetungi vältel järjekindlalt rünnanud elektri- ja küttevõrku, hävitades suure osa olulisest tsiviiltaristust.

Ööl vastu laupäeva toimunud rünnakuseeria oli alates oktoobri algusest üheksas ulatuslik rünnak gaasitaristu vastu, teatas Ukraina energiaettevõte Naftogaz. Kiievi Majanduskool hindas oma raportis, et rünnakud peatasid poole Ukraina maagaasi tootmisest.

Ukraina tippenergiaekspert Oleksandr Hartšenko ütles kolmapäeval meediabriifingul, et kui Kiievi kaks elektri- ja küttejaama peaksid olema rivist väljas kauem kui kolm päeva temperatuuri langedes alla -10 kraadi, seisaks pealinn silmitsi "tehnoloogilise katastroofiga".

Ukraina on omakorda viimastel kuudel intensiivistanud rünnakuid Venemaa naftaladude ja rafineerimistehaste vastu, püüdes ära lõigata Moskva elutähtsat energiaeksporti ning põhjustada kütusepuudust üle kogu riigi.

Olukord Pokrovskis on kriitiliselt keeruline, tekkinud on halle tsoone

Vene okupatsiooniväed on koondanud Pokrovsk-Mõrnohradi põllumajanduspiirkonda üle 150 000 sõjaväelase, kahe linna kaitsmine jätkub, vahendas portaal Unian pühapäeval Ukraina Vabatahtlike Armee (UDA) pressiesindaja Serhi Bratšuki sõnu.

"Me oleme Pokrovskist põhja pool mõned head käigud teinud ja meie erivägede – luurepeavalitsuse, julgeolekuteenistuse (SBU) ja erioperatsioonide vägede (SOF) – operatsioon jätkub. Just nädal tagasi avalikuks tulnud õhudessant võimaldas meil öelda, et oleme edukalt puhastanud mitu Vene okupantide positsiooni. Siiski tuletan teile meelde, et vaenlane on koondanud sellele suhteliselt kitsale rindelõigule üle 150 000 sõduri. See on väga tõsine jõud, mis liigub edasi kaotustest hoolimata. Kuid praegu kaitsmine jätkub," ütles ta telekanalile Espresso.

UDA kõneisiku sõnul pole olukord mitte lihtsalt keeruline, vaid "kriitiliselt keeruline".

"Olen ​​kindel, et me ei näe "viimsepäeva ratsanikke" isegi siis, kui Pokrovski-Mõrnohradi linnastu halvim stsenaarium teoks saab. Näen ette ka suhteliselt neutraalset stsenaariumi, kus olukord dramaatiliselt ei muutu – vaenlane püüab edasi liikuda, oma logistikat üles ehitades. Vaenlase logistika on hakanud toimima ja see on ebameeldiv areng, sest see tähendab Vene armee ressursside suurenemist," jätkas Bratšuk.

Ta ütles ka, et Pokrovskis on tekkinud palju "halle tsoone", mis ei ole kummagi poole kontrolli all.

"Pokrovsk ei ole langenud ega lange ning kaitseoperatsioon jätkub. Me mõistame, et vaenlane koondab Donetski oblasti vastu tohutuid jõude, kuid meie tänased kaitseoperatsioonid saavutavad ka teatud tulemusi kohtades, mis ehk – ma rõhutan, et ma ei nimeta kohti ega kuuluta midagi välja – annavad meile võimaluse edasi liikuda ja tagasi vallutada meetreid või kilomeetreid Ukraina maad. Ja see võimaldab Venemaa vägesid eemale juhtida Donetski suunalt, mis on vaenlase jaoks endiselt prioriteet," märkis ta.

Bratšuki sõnul on olukord rindel on keeruline. Ja see ei puuduta ainult Pokrovskit.

Ukraina relvajõudude peastaabi andmetel registreeriti 8. novembril kell 22 seisuga rindel 185 lahingukokkupõrget vaenlasega. Enamik neist Pokrovski sektoris, kus vaenlane algatas 69 rünnakut.

Ida väerühm, et Ukraina kaitsevägi tuvastab ja kõrvaldab Donetski oblastis Pokrovskis Venemaa okupante. Samal ajal üritab vaenlane rünnata Mõrnohradi.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 970 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 151 070 (võrdlus eelmise päevaga +970);

- tankid 11 335 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 23 545 (+1);

- suurtükisüsteemid 34 340 (+19);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1538 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1239 (+0);

- lennukid 428 (+0);

- kopterid 347 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 79 368 (+440);

- tiibraketid 3926 (+8);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 66 880 (+85);

- eritehnika 3993 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Axios: USA relvaeksport NATO-le lükkub valitsuse tööseisaku tõttu edasi

Enam kui viie miljardi dollari väärtuses USA relvaeksporti, mis on mõeldud NATO-liitlaste ja Ukraina toetuseks, on valitsuse tööseisaku tõttu edasi lükatud, teatas väljaanne Axios viitega Ühendriikide välisministeeriumi ametnikule.

"See kahjustab tegelikult nii meie liitlasi kui ka partnereid, kuid ka USA tööstust, mis saadab paljusid neist kriitiliselt tähtsatest vahenditest välismaale," ütles ametnik.

Ametniku sõnul on mõjunud tööseisak relvatarneid, eriti AMRAAM ja HIMARS rakette ning lahingusüsteeme Aegis, sellistele liitlastele nagu Taani, Horvaatia ja Poola.

"Ekspordi lõppsihtkoht on ebaselge, kuid relvad, mida müüakse liitlastele NATO-s, suunatakse sageli edasi Ukraina abistamiseks," kirjutab Axios.

Ametniku sõnul hõlmavad pooleliolevad tehingud nii USA valitsuse otsest relvamüüki NATO liitlastele kui ka USA erakaitseettevõtete litsentseerimist relvade eksportimiseks.

Zelenski sõnul tegeletakse elektrisüsteemi stabiliseerimisega

Tuhanded inimesed üle kogu Ukraina on kaasatud elektrisüsteemi stabiliseerimisse ja taastamisse pärast hiljutisi kahjustusi, teatas pühapäeval president Volodõmõr Zelenski, kelle sõnu vahendas uudisekanal Ukrinform.

"Neil päevil töötavad enamikus piirkondades remondimeeskonnad, energeetikud ja kommunaalteenistused praktiliselt ööpäevaringselt. Kõik on kaasatud. Taastamine jätkub ja kuigi olukord on endiselt keeruline, siis tegelevad tuhanded inimesed süsteemi stabiliseerimise ja kahjustuste parandamisega," rääkis Zelenski.

Presidendi sõnul on Venemaa intensiivistanud oma rünnakuid ja suurendanud löögivõimet kasutades rünnakutes rohkem ballistilisi rakette.

"See tähendab, et vajame tugevamat õhutõrjet, suuremaid varustuse reserve ning veelgi koordineeritumat ja kiiremat tööd kõigis piirkondades," ütles president.

Riigipea kiitis Ukraina päästeteenistust kiire ja oskusliku reageerimise eest.

"Täpselt nii peab olema korraldatud kõigi tasandite töö ehk alates valitsusest piirkondade ja kogukondadeni. Valitsusametnikud peavad isiklikult piirkondades kohal olema. Maksimaalne reageerimisvõime ja inimeste abistamine," seletas Zelenski.

Riigipea tänas isiklikult Poltava oblasti päästeteenistuse töötajaid nende viimaste nädalate pingutuste eest. Eraldi nimetas president päästetöötajaid Jevhenii Lutškot, Oleh Korkiškot, Volodõmõr Martõnenkot, Volodõmõr Pürihit, Oleksandr Koljakat.

Samuti tänas Zelenski Harkivi oblasti päästeteenistuse töötajaid: Juri Podtõkani, Volodõmõr Pidhornõid, Dmõtro Horinit, Oleksi Tšaplõhinit, Volodõmõr Fedotat.

"Aitäh! Olen tänulik kõigile, kes töötavad meie riigi heaks. Kõigile, kes aitavad. Kõigile, kes võitlevad meie riigi eest nagu enda eest. Tänan teid kõiki," ütles Zelenski.