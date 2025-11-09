Ukrainas on rünnakute järel elektritootmine häiritud

Laupäevaste rünnakute järel on Ukrainas häiritud elektritootmine ning mitmes piirkonnas on elektritarbimine remonditööde ajaks piiratud.

Oluline Vene-Ukraina sõjas pühapäeval, 9. novembril kell 6.55:

- Harkivis põhjustavad elektrikatkestused probleeme vee ja soojaga;

- Venemaa rünnakud langetasid Ukraina elektritootmise nulli;

- Olukord Pokrovskis on kriitiliselt keeruline, tekkinud on halle tsoone.

Harkivis põhjustavad elektrikatkestused probleeme vee ja soojaga

Ukrainas Harkivis on elektrikatkestused põhjustanud probleeme vee- ja küttevarustusega, metroo ei tööta ning maapealne elektritransport on asendatud bussidega, vahendas Ukrinform pühapäeval linnapea Ihor Terehhovi sõnu.

"Harkivis on märkimisväärne elektripuudus. Ukrenergo on sunnitud rakendama elektrikatkestusi. Pinge puudumise tõttu on teatud piirkondades juba puudujääke ja teistes võib esineda ajutisi veekatkestusi. Kuid munitsipaalteenused teevad kõik endast oleneva, et elektrivarustus võimalikult kiiresti taastada," kirjutas Terehhov.

Tema sõnul töötab linna metroo varjendirežiimis. Maapealne elektritransport on asendatud bussiliinidega.

Laupäeva varahommikul korraldas Venemaa ulatusliku raketi- ja droonirünnaku riigi energiasüsteemile.

Venemaa rünnakud langetasid Ukraina elektritootmise nulli

Ukraina on püüdnud pühapäeval kiiresti taastada elektri- ja küttevarustust, kuna Venemaa rünnakud energiataristule on langetanud riigi elektritootmisvõimsuse "nulli".

Laupäevased rünnakud katkestasid mitmes linnas elektri-, kütte- ja veevarustuse ning riiklik energiaettevõte Tsentrenergo hoiatas, et tootmisvõimsus "on langenud nulli".

Riikliku võrguettevõtte Ukrenergo teatel katkestatakse pühapäeval enamikus Ukraina piirkondades elekter kaheksaks kuni 16 tunniks päevas, samal ajal kui tehakse remonditöid ja suunatakse ümber energiaallikaid.

Kuigi olukord on mõnevõrra stabiliseerunud, võivad Kiievi, Dnipropetrovski, Donetski, Harkivi, Poltava, Tšernihivi ja Sumõ piirkondades regulaarsed elektrikatkestused jätkuda, ütles Ukraina energiaminister laupäeva õhtul.

"Vaenlane andis massiivse löögi ballistiliste rakettidega, mida on äärmiselt raske alla tulistada. Keeruline on meenutada nii suurt arvu otsetabamusi energiarajatistele alates sissetungi algusest," ütles Svitlana Hrõntšuk kohalikule telekanalile United News.

Vene droonid ründasid kaht tuumaelektrijaama alajaama sügaval Lääne-Ukrainas, ütles välisminister Andri Sõbiha, kutsudes ÜRO tuumajärelevalveametit reageerima.

Alajaamad varustasid elektriga Hmelnõtskõi ja Rivne tuumaelektrijaamu, mis asuvad Lutskist vastavalt umbes 120 ja 95 kilomeetri kaugusel, ütles ta.

"Venemaa ohustab teadlikult tuumaohutust Euroopas. Kutsume üles IAEA nõukogu erakorralisele kohtumisele, et reageerida neile vastuvõetamatutele riskidele," kirjutas ta laupäeva hilisõhtul Telegramis, viidates Rahvusvahelisele Aatomienergiaagentuurile.

Sõbiha kutsus ühtlasi Hiinat ja Indiat – traditsiooniliselt suuri Vene nafta ostjaid – avaldama Moskvale survet rünnakute lõpetamiseks.

Ekspertide sõnul seavad rünnakud energiataristule Ukraina talvekuude eel küttekatkestuste ohtu. Venemaa on oma pea neli aastat kestnud sissetungi vältel järjekindlalt rünnanud elektri- ja küttevõrku, hävitades suure osa olulisest tsiviiltaristust.

Ööl vastu laupäeva toimunud rünnakuseeria oli alates oktoobri algusest üheksas ulatuslik rünnak gaasitaristu vastu, teatas Ukraina energiaettevõte Naftogaz. Kiievi Majanduskool hindas oma raportis, et rünnakud peatasid poole Ukraina maagaasi tootmisest.

Ukraina tippenergiaekspert Oleksandr Hartšenko ütles kolmapäeval meediabriifingul, et kui Kiievi kaks elektri- ja küttejaama peaksid olema rivist väljas kauem kui kolm päeva temperatuuri langedes alla -10 kraadi, seisaks pealinn silmitsi "tehnoloogilise katastroofiga".

Ukraina on omakorda viimastel kuudel intensiivistanud rünnakuid Venemaa naftaladude ja rafineerimistehaste vastu, püüdes ära lõigata Moskva elutähtsat energiaeksporti ning põhjustada kütusepuudust üle kogu riigi.

Olukord Pokrovskis on kriitiliselt keeruline, tekkinud on halle tsoone

Vene okupatsiooniväed on koondanud Pokrovsk-Mõrnohradi põllumajanduspiirkonda üle 150 000 sõjaväelase, kahe linna kaitsmine jätkub, vahendas portaal Unian pühapäeval Ukraina Vabatahtlike Armee (UDA) pressiesindaja Serhi Bratšuki sõnu.

"Me oleme Pokrovskist põhja pool mõned head käigud teinud ja meie erivägede – luurepeavalitsuse, julgeolekuteenistuse (SBU) ja erioperatsioonide vägede (SOF) – operatsioon jätkub. Just nädal tagasi avalikuks tulnud õhudessant võimaldas meil öelda, et oleme edukalt puhastanud mitu Vene okupantide positsiooni. Siiski tuletan teile meelde, et vaenlane on koondanud sellele suhteliselt kitsale rindelõigule üle 150 000 sõduri. See on väga tõsine jõud, mis liigub edasi kaotustest hoolimata. Kuid praegu kaitsmine jätkub," ütles ta telekanalile Espresso.

UDA kõneisiku sõnul pole olukord mitte lihtsalt keeruline, vaid "kriitiliselt keeruline".

"Olen ​​kindel, et me ei näe "viimsepäeva ratsanikke" isegi siis, kui Pokrovski-Mõrnohradi linnastu halvim stsenaarium teoks saab. Näen ette ka suhteliselt neutraalset stsenaariumi, kus olukord dramaatiliselt ei muutu – vaenlane püüab edasi liikuda, oma logistikat üles ehitades. Vaenlase logistika on hakanud toimima ja see on ebameeldiv areng, sest see tähendab Vene armee ressursside suurenemist," jätkas Bratšuk.

Ta ütles ka, et Pokrovskis on tekkinud palju "halle tsoone", mis ei ole kummagi poole kontrolli all.

"Pokrovsk ei ole langenud ega lange ning kaitseoperatsioon jätkub. Me mõistame, et vaenlane koondab Donetski oblasti vastu tohutuid jõude, kuid meie tänased kaitseoperatsioonid saavutavad ka teatud tulemusi kohtades, mis ehk – ma rõhutan, et ma ei nimeta kohti ega kuuluta midagi välja – annavad meile võimaluse edasi liikuda ja tagasi vallutada meetreid või kilomeetreid Ukraina maad. Ja see võimaldab Venemaa vägesid eemale juhtida Donetski suunalt, mis on vaenlase jaoks endiselt prioriteet," märkis ta.

Bratšuki sõnul on olukord rindel on keeruline. Ja see ei puuduta ainult Pokrovskit.

Ukraina relvajõudude peastaabi andmetel registreeriti 8. novembril kell 22 seisuga rindel 185 lahingukokkupõrget vaenlasega. Enamik neist Pokrovski sektoris, kus vaenlane algatas 69 rünnakut.

Ida väerühm, et Ukraina kaitsevägi tuvastab ja kõrvaldab Donetski oblastis Pokrovskis Venemaa okupante. Samal ajal üritab vaenlane rünnata Mõrnohradi.