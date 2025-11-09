"Ukraina stuudios" kell 18.45: kolonelleitnant Puusepp ja Kross

Sel pühapäeval on "Ukraina stuudios" külalisteks kolonelleitnant Mattias Puusepp ja riigikogu väliskomisjoni liige Eerik-Niiles Kross.

Pokrovski kaitsjad osutavad vihast vastupanu Vene Föderatsiooni üksustele, kelle eesmärgiks on 21 kuud kestnud lahingute järel linn vallutada. Ukrainlased lükkavad viimase võimaluseni edasi lahkumist piiramisrõngast, mida venelased üritavad sulgeda ükskõik, millise hulga inimelude hinnaga. Viimaseid arenguid rindel kommenteerib kolonelleitnant Mattias Puusepp.

Euroopa proovib välja töötada omapoolset Ukraina rahuplaani, mille sisu kohta ei ole siiski ülearu palju infot avalikkuse ette jõudnud. Lääne liitlaste poliitilisi jõupingutusi ja Moskva vastusamme nendele analüüsib riigikogu väliskomisjoni liige Eerik-Niiles Kross.

Saatejuht on Epp Ehand. "Ukraina stuudio" on ETV eetris pühapäeval kell 18.45.