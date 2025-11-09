Suurbritannia saadab Belgiale abi droonide tõrjumiseks

Belgiasse saadetakse selleks otstarbeks nii sõjaväelasi kui ka varustust, ütles Suurbritannia uus relvajõudude ülem Richard Knighton BBC-le antud intervjuus. Tema sõnul palus Belgia sel nädalal Londonilt abi.

Reedel teatas ka Saksamaa kaitseministeerium, et toetab Brüsseli palvel Belgiat droonivastases tegevuses.

Belgias peatati droonivahejuhtumite tõttu lennuliiklus muu hulgas Brüsseli ja Liege'i lennujaamades. Droone nähti ka mujal Belgias, sealhulgas ühe sõjaväebaasi lähedal.

Sarnaseid droonijuhtumeid on sügise jooksul olnud ka teistes Euroopa lennujaamades. Brüsselis asub aga Euroopa Liidu süda ehk liidu kõige olulisemad institutsioonid ning sõjalise alliansi NATO peakorter.

Suurbritannia relvajõudude ülema sõnul ei ole kinnitust leidnud, et droonid oleksid olnud Venemaa saadetud, kuid ta lisas, et see on "usutav".

BBC andmetel on ka Belgia kaitseminister Theo Francken öelnud, et Venemaa süü kohta pole tõendeid.

"Alguses peeti meie sõjaväebaaside kohal lendavaid droone meie endi probleemiks," ütles Francken hiljuti BBC vahendusel. "Nüüd on sellest saanud mitmes Euroopa riigis tõsine oht, mis mõjutab tsiviiltaristut."