Ukraina ründas Tuapse naftasadamat

Ukraina meredroonid.
Ukraina meredroonid. Autor/allikas: SCANPIX / AP
Ukraina relvajõud korraldasid rünnaku Venemaa Musta mere naftasadamale Tuapses. Ukraina õhurünnakute tõttu oli häireid Venemaa Belgorodi ja Voroneži oblasti energiavarustuses.

"Tuapse meresadam sattus taas rünnaku alla, tõenäoliselt rünnati meredroonidega nagu ka varasematel kordadel," teatasid sõjauudiseid vahendavad sotsiaalmeediakontod.

"Kahjude ulatus on ebaselge, kuid pärast plahvatust ei täheldatud järgnevaid tulekahjusid, mis viitab sellele, et tuleohtlike materjalide või kütusetaristu tõenäoliselt kannatada ei saanud," märkis Tatarigami_UA nime all tegutsev vaatleja.

Mitu rünnakust teatanud postitajat avaldasid ka arvamust, et rünnakus võis tabamuse saada mõni sadamas seisnud laev.

Uudisteagentuur Interfax teatas ka ulatuslikest kahjustustest Belgorodi ja Voroneži oblasti elektri- ja küttesüsteemides, mille põhjustasid Ukraina õhurünnakud.

Samuti peatasid ööl vastu esmaspäeva õhurünnakute tõttu töö Venemaa Tambovi ja Volgogradi lennujaamad.

Zelenski: Ukraina tahab Euroopalt õhutõrjesüsteeme Patriot laenata

Ukraina tahab tellida Ameerika Ühendriikidelt 27 uut õhutõrjesüsteemi Patriot ja seni, kuni neid toodetakse, võiksid Euroopa riigid Ukrainale enda omi laenata, ütles president Volodõmõr Zelenski.

Väljaandele The Guardian intervjuu andnud Zelenski sõnul tehakse tihedat koostööd rahvusvaheliste partneritega, et kaitsta Ukrainat massiliste Venemaa drooni- ja raketirünnakute eest.

Eelkõige püüab Kiiev tellida Ameerika tootjalt 27 Patriot õhutõrjeraketisüsteemi. Seni soovib Zelenski, et Euroopa riigid laenaksid Ukrainale juba olemasolevaid õhutõrjesüsteeme.

President nimetas täiesti võimalikuks, et Venemaa avab teise rinde ja ründab mõnda Euroopa riiki veel enne Ukrainas toimuva sõja lõppu.

"Ma arvan nii. Putin võib seda teha. Peame unustama üldise Euroopa skeptitsismi, et Putin tahab kõigepealt okupeerida Ukraina ja siis võib minna kuhugi mujale. Ta võib teha mõlemat korraga," hoiatas Ukraina president.

Selles kontekstis tuletas president meelde Venemaa provokatsioonide ja sabotaaži arvu kasvu Euroopas.

"Putin on tegeliku edu poolest ummikus. Tema jaoks on see pigem tupik. Seetõttu võivad need ebaõnnestumised sundida teda otsima teisi territooriume," ütles Zelenski.

Zelenski rääkis suhetest Trumpiga

Ukraina president kirjeldas usutluses samuti oma suhteid USA presidendi Donald Trumpiga.

Zelenski sõnul on suhted normaalsed, asjalikud ja konstruktiivseid. Eelkõige lükkas Ukraina president ümber kuuldused, et nende oktoobrikuisel kohtumisel Valges Majas olevat väidetavalt toimunud terav sõnavahetus. Samuti eitas riigipea kuuldust, et Trump olevat lükanud tagasi Zelenski toodud rindejoonte kaardid.

"Ta ei lükanud midagi tagasi," toonitas Ukraina liider.

"Kõik maailmas kardavad Trumpi. Meie ei ole Ameerika vaenlased. Me oleme sõbrad. Miks me siis peaksime kartma?" vastas Zelenski küsimusele, kas Trumpi kartmine kehtib ka tema kohta.

Zelenski kinnitas ka, et Ühendkuningriigi kuningas Charles mängis otsustavat, kuid kulisside taga toimunud rolli suhete normaliseerimisel Trumpiga pärast avalikku tüli Valges Majas veebruari lõpus.

"Tema Majesteet on meie rahva suhtes väga tundlik. Võib-olla "tundlik" ei ole päris õige sõna. Ta on väga toetav," sõnas Ukraina president.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: BNS, Interfax

Ukraina ründas Tuapse naftasadamat

