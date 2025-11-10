X!

Ekspress Grupi aktsiate väljaostuhind on võrreldes IPO hinnaga miinuses

Majandus
Ekspress Grupi väljaannete toimetuste maja Tallinnas Narva maanteel.
Ekspress Grupi väljaannete toimetuste maja Tallinnas Narva maanteel. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Majandus

Ekspress Grupi aktsionäridele tehtud ülevõtmispakkumise hind 1,25 eurot annab võrreldes 2007. aastal toimunud esmase avaliku pakkumise (IPO) hinnaga aktsiate aastaseks tootluseks miinus kaheksa protsenti, kuid LHV Balti aktsiaanalüüside juhi Marek Randma sõnul tuleb arvestada, et meediaäri on toonasega võrreldes tunduvalt muutunud.

Möödunud reedel teatas Ekspress Grupi suuraktsionärk HHL Rühm, mis kuulub Hans H Luigele, et kavatseb teha väikeaktsionäridele vabatahtliku ülevõtmispakkumise hinnaga 1,25 eurot aktsia kohta ning lõpetada Ekspress Grupiga kauplemine Tallinna börsil.

LHV Balti aktsiaanalüüside juht Marek Randma ütles ERR-ile, et niisugune pakkumine annab reedesele sulgemishinnale lisaks üheksa protsenti ja on iga väikeinvestori enda hinnata, kas pakkumine on talle piisavalt hea, et seda vastu võtta.

"Arvestades, et täna on aktsia hind liikunud 1,24 juurde, päevane käive on olnud siiani 83 000 eurot, kui eelmise nädala keskmine päevane käive oli 13 000 eurot ja tänaseks on kaubelnud 67 000 aktsiat ehk 0,2 protsenti kõikidest Ekspress Grupi aktsiatest, siis väikese huvi on ülevõtupakkumine tekitanud," tõdes Randma.

Ekspress Grupi esmane avalik pakkumine toimus aastal 2007 ja siis emiteeris grupp 2,4 miljonit uut aktsiat hinnaga 5,9 eurot aktsia kohta.

2009. aastal emiteeriti lisaks 1,9 miljonit aktsiat hinnaga 0,96 eurot aktsia kohta ja 2010. aastal juba 8,9 miljonit uut aktsiat hinnaga 0,88 eurot aktsia kohta.

"Kuigi väljaostuhind annab aastaseks tootluseks võrreldes IPO hinnaga miinus kaheksa protsenti aastas ja võrreldes 2010. aasta emissiooni hinnaga kaks protsenti aastas, arvestamata dividende, mis jääb alla Tallinna indeksile, peab arvestama, et meediaäri on võrreldes 2006. aastaga väga oluliselt muutunud," tõdes Randma.

Ekspress Grupp põhjendas pakkumise hinda 1,25 eurot aktsia kohta sellega, et grupi tänavuse esimese kolme kvartali börsihind oli 1,1165 eurot aktsia kohta, millele on juurde arvatud preemia 0,13 eurot ehk 14,91 protsenti aktsia kohta.

Luige sõnul on börsil olemise põhieesmärk kaasata äritegevuseks kapitali, kuid Ekspress Grupi tegevus ei näe suures mahus raha kaasamise vajadust ette ja seetõttu ei ole neil ka vajadust börsil olla, kuna see toob endaga kaasa palju administratiiv- ja finantskulu.

Lisaks veebimeediale ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamisele haldab Ekspress Grupp ka elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid, pakub digitaalsete väliekraanide teenust Eestis ja Lätis ning grupi ettevõtted korraldavad ka konverentse, koolitusi ja üritusi peamiselt Eestis ja Leedus, aga ka Lätis.

Toimetaja: Karin Koppel

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:48

Euroopasse naasnud Teder: ei ole ammu novembrikuus Eestis käinud

16:24

Valimiskomisjon võib valimistulemused välja kuulutada kuu viimasel nädalal

16:15

Karelson jätkas Bundesligas võiduga

16:14

Ukraina ründas Tuapse naftasadamat Uuendatud

16:04

Andres Oja: õigeaegne kontroll aitas vähi õigel ajal avastada

15:46

Kohus vabastas Prantsuse ekspresident Sarkozy vanglast

15:43

Annuk EM-valikmängude eel: õhkkond on positiivne ja energiat täis

15:37

PÖFF-i raames jõuab Eestisse näitleja Simon Pegg

15:30

Raadiouudised (10.11.2025 15:00:00)

15:22

Shein: Eesti võidu korral saan Norras kere peale!

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

16:14

Ukraina ründas Tuapse naftasadamat Uuendatud

09.11

Ott Tänak tõmbab rallikarjäärile pidurit

09.11

Taivo Piller: lapsed annavad elule hoopis teise mõtte ja perspektiivi

09.11

Sõja 1355. päev: Ukrainas on rünnakute järel elektritootmine häiritud Uuendatud

06:12

Riigiprokurör: kokaiin on Eestis tavatarbijale üha kättesaadavam

09.11

BBC direktor astus Trumpi kõne eksitava lõikamise tõttu tagasi

12:37

Tallinn kavatseb kaheksa aastat tagasi suletud trolliliini taas käima panna

06:19

Riigikogulane ja linnavolinik Korobeinik soovib lõpetada kahel toolil istumise

09.11

Hundid hirmutasid Harjumaal Muuksis asuvat talu

09.11

Dermatoloog: väikesed harjumused määravad, kui väärikalt me vananeme

ilmateade

loe: sport

16:48

Euroopasse naasnud Teder: ei ole ammu novembrikuus Eestis käinud

16:15

Karelson jätkas Bundesligas võiduga

15:43

Annuk EM-valikmängude eel: õhkkond on positiivne ja energiat täis

15:22

Shein: Eesti võidu korral saan Norras kere peale!

loe: kultuur

15:37

PÖFF-i raames jõuab Eestisse näitleja Simon Pegg

15:12

Nädalavahetuse vaadatuim film oli "Kiskja: Ohutsoon"

14:51

Andrus Kivirähk: olen noore kirjaniku ärevusest üle saanud

14:26

Theatrumi ja Elektroni tegevustoetusest ilmajäämise otsus pole lõplik

loe: eeter

16:04

Andres Oja: õigeaegne kontroll aitas vähi õigel ajal avastada

14:40

Raimo Ülavere: iga ebamugavus ja pingutus ei vii kohe läbipõlemiseni

12:46

Klassikatäht Havryil Sydoryk: muusika annab mulle lootust ja soovi elada

11:14

Lauli Koppelmaa: ma ei suuda oma last kõikidest lapsepõlvetraumadest säästa

Raadiouudised

15:20

Euroopa Komisjon muutis eelarve ettepanekut põllumeeste kasuks

12:25

Raadiouudised (10.11.2025 12:00:00)

09:45

Korobeinik soovib seadusega lõpetada kahel toolil istumise

09:20

Raadiouudised (10.11.2025 09:00:00)

00:15

Muutus maamaksu tõlgendamises tõstab kirikute maksukoormust

00:15

Kaitsevägi korraldas isadepäeva Narvas

00:15

Päevakaja (09.11.2025 18:00:00)

00:15

Päevakaja (08.11.2025 18:00:00)

00:15

Vähese vihma võimalus püsib

00:15

Eestikeelse raamatu esmamainimisest möödub 500 aastat

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo