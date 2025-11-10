Ekspress Grupi aktsiate väljaostuhind on võrreldes IPO hinnaga miinuses

Möödunud reedel teatas Ekspress Grupi suuraktsionärk HHL Rühm, mis kuulub Hans H Luigele, et kavatseb teha väikeaktsionäridele vabatahtliku ülevõtmispakkumise hinnaga 1,25 eurot aktsia kohta ning lõpetada Ekspress Grupiga kauplemine Tallinna börsil.

LHV Balti aktsiaanalüüside juht Marek Randma ütles ERR-ile, et niisugune pakkumine annab reedesele sulgemishinnale lisaks üheksa protsenti ja on iga väikeinvestori enda hinnata, kas pakkumine on talle piisavalt hea, et seda vastu võtta.

"Arvestades, et täna on aktsia hind liikunud 1,24 juurde, päevane käive on olnud siiani 83 000 eurot, kui eelmise nädala keskmine päevane käive oli 13 000 eurot ja tänaseks on kaubelnud 67 000 aktsiat ehk 0,2 protsenti kõikidest Ekspress Grupi aktsiatest, siis väikese huvi on ülevõtupakkumine tekitanud," tõdes Randma.

Ekspress Grupi esmane avalik pakkumine toimus aastal 2007 ja siis emiteeris grupp 2,4 miljonit uut aktsiat hinnaga 5,9 eurot aktsia kohta.

2009. aastal emiteeriti lisaks 1,9 miljonit aktsiat hinnaga 0,96 eurot aktsia kohta ja 2010. aastal juba 8,9 miljonit uut aktsiat hinnaga 0,88 eurot aktsia kohta.

"Kuigi väljaostuhind annab aastaseks tootluseks võrreldes IPO hinnaga miinus kaheksa protsenti aastas ja võrreldes 2010. aasta emissiooni hinnaga kaks protsenti aastas, arvestamata dividende, mis jääb alla Tallinna indeksile, peab arvestama, et meediaäri on võrreldes 2006. aastaga väga oluliselt muutunud," tõdes Randma.

Ekspress Grupp põhjendas pakkumise hinda 1,25 eurot aktsia kohta sellega, et grupi tänavuse esimese kolme kvartali börsihind oli 1,1165 eurot aktsia kohta, millele on juurde arvatud preemia 0,13 eurot ehk 14,91 protsenti aktsia kohta.

Luige sõnul on börsil olemise põhieesmärk kaasata äritegevuseks kapitali, kuid Ekspress Grupi tegevus ei näe suures mahus raha kaasamise vajadust ette ja seetõttu ei ole neil ka vajadust börsil olla, kuna see toob endaga kaasa palju administratiiv- ja finantskulu.

Lisaks veebimeediale ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamisele haldab Ekspress Grupp ka elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid, pakub digitaalsete väliekraanide teenust Eestis ja Lätis ning grupi ettevõtted korraldavad ka konverentse, koolitusi ja üritusi peamiselt Eestis ja Leedus, aga ka Lätis.