Rumeenia ja Bulgaaria püüavad hoida Lukoilile kuuluvaid tehaseid töös

Lukoilile kuuluvad Rumeenias ja Bulgaarias rafineerimistehased, kuid USA kehtestas hiljuti sanktsioonid Vene naftahiiglase vastu. Sanktsioonid jõustuvad kuu lõpus ning Bulgaaria ja Rumeenia püüavad nüüd hoida kriitilise tähtsusega tehaseid töös.

Sanktsioonid jõustuvad 21. novembril ning Rumeenia ja Bulgaaria püüavad nüüd ära hoida kütusetarnete katkemist, vahendas Politico.

Lukoil käitab Bulgaarias Balkani üht suurimat naftarafineerimistehast Musta mere äärses Burgase linnas.

Möödunud reedel võttis Bulgaaria parlament vastu seaduseelnõu, mis lubab valitsusel määrata Burgase tehasele uue juhi. Parlament andis valitsusele ka volitused, mis võimaldaks viimasel võtta tehas riigi kontrolli alla. Samal ajal otsib Bulgaaria ka võimalusi erandi saamiseks Vene naftasanktsioonidest.

Ka Rumeenias, kus asub Lukoili rafineerimistehas, otsitakse võimalusi, mis lubaksid tehasel tööd jätkata. Üks kõrge Rumeenia valitsusametnik ütles, et ka Bukarest kaalub erinevaid variante ning tehase riigistamist peetakse viimaseks võimaluseks.

Rumeenia energeetikaminister Bogdan-Gruia Ivan ütles samas Politicole, et Bukarest on valmis igaks stsenaariumiks.

"Valitsuse eesmärk on säilitada Rumeenia majandustegevus, kuid samal ajal lõpetada Venemaa Föderatsiooni rahastamine," ütles minister.

Hiljuti pidi energiakandjatega kauplemise ettevõte Gunvor USA surve tõttu loobuma Lukoili välisvarade ostmisest. USA uued Lukoili ja Rosnefti vastased sanktsioonid mõjutavad nüüd ka teisi EL- i riike. Näiteks Saksamaa sai mitmekuulise erandi Rosneftile kuuluvale Schwedti rafineerimistehasele, mis on olnud alates 2022. aastast valitsuse kontrolli all.

Bulgaaria majandus saaks aga Burgase tehase võimaliku seiskumise korral karmi hoobi. Mõttekoja Demokraatiauuringute Keskuse (CSD) analüütik Martin Vladimirov ütles, et Venemaa omanduses olev tehas katab kuni 80 protsenti Bulgaaria kütusevajadusest.

Mõttekoja Expert Forum energianalüütik Ana Otilia Nuțu ütles, et Rumeenias katab Vene tehas 20 protsenti kütusevajadusest ning selle sulgemine tooks kaasa kerge hinnatõusu. Selle sulgemine võib aga mõjutada kütuseeksporti naaberriiki Moldaaviasse.