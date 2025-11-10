X!

Kohus vabastas Nicolas Sarkozy vanglast

Välismaa
Nicolas Sarkozy
Nicolas Sarkozy Autor/allikas: SCANPIX/AP
Välismaa

Pariisi apellatsioonikohus rahuldas endise presidendi Nicolas Sarkozy taotluse ning laseb ta tingimisi vabadusse.

Sarkozy süüdimõistmine jääb jõusse, see kehtib tingimisi ja ekspresident jääb kohtuliku järelevalve alla. Ta lahkub Pariisis asuvast La Santé vanglast esmaspäeval.

Pariisi kohus mõistis Sarkozy septembris süüdi kuritegelikus vandenõus ja ta asus möödunud kuul kandma vanglakaristust. Sarkozy oli vangis ligi kolm nädalat ja ütles, et see on olnud tõeline õudusunenägu. 

Süüdistuste kohaselt sai Sarkozy oma 2007. aasta presidendikampaania jaoks ebaseaduslikult raha endiselt Liibüa diktaatorilt Muammar Gaddafilt. 

Kohus mõistis ta süüdi kuritegelikus vandenõus, kuid õigeks korruptsioonis ja ebaseadusliku kampaaniaannetuse vastuvõtmises. Kohus mõistis talle karistuseks viis aastat vangistust. 

Süüdistuse kohaselt lubas Sarkozy Liibüa diktaatorile helde annetuse eest vastutasuks parandada nii Gaddafi kui kogu Liibüa mainet Läänemaailma silmis. Olukorra muudab pikantseks asjaolu, et kohus ei suutnud tõendada, et Gaddafi lubatud miljonid oleks ka tegelikult Sarkozy pangaarvele jõudnud. Asjaolu, mida Sarkozy kaitsjad muidugi kasutamata ei jäta.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: DW

