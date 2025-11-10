Valimiskomisjon võib valimistulemused välja kuulutada kuu viimasel nädalal

Mitu omavalitsust andsid sotsiaalmeedias teada, et valimistulemuste välja kuulutamine viibib ja vabariigi valimiskomisjonilt saadud info põhjal võib see juhtuda alles novembri viimasel nädalal. Valimisteenistuse juhi Arne Koitmäe sõnul võtab kaebuste läbi vaatamine paratamatult aega.

Sellest teatasid nii Lääneranna vald, Lääne-Harju vald, Põhja-Sakala vald kui ka Pärnu linn.

Vabariigi valimiskomisjoni juht Arne Koitmäe ütles ERR-ile, et olukorra on tinginud kaebuste suur hulk. Ta märkis, et peamiselt on kaebused esitatud seoses elektroonilise hääletamisega.

"Homme valimiskomisjon vaatab läbi veel ühe kaebuse, mis on riigikohtust saadetud tagasi uuesti otsustamiseks. Ja sellest valimiskomisjoni otsusest on kolm päeva aega esitada edasi kaebus riigikohtusse ja riigikohtul on aega seitse tööpäeva see kaebus läbi vaadata. Nii, et see hetk kui on kõik kaebused läbi vaadatud, võib olla tõepoolest novembri viimasel nädalal," rääkis Koitmäe.

Koitmäe sõnul jagunevad kaebused laias laastus kahte kategooriasse. "Ühed puudutavad hääletamistulemuste kindlaks tegemist, mis esitati pärast valimisi, ehk need puudutavad kohalikke omavalitsusi. Aga enamus kaebusi on olnud elektroonilise hääletamise seotud," lausus ta.

Kohalikul tasemel toimuvad vaidlused hääletamistulemuste üle Koitmäe sõnul terves riigi valimistulemuste välja kuulutamist ei takista.

Kohtute kommunikatsiooni juht Kristi Kirsberg ütles ERR-ile, et praeguse hinnangu järgi võiks riigikohtule esitatud kaebused olla läbi vaadatud järgmise nädala lõpuks.

Paljude kohalike omavalitsuste volikogude uute koosseisude kokku kutsumine seisab praegu valimistulemuste välja kuulutamise taga. Seoses sellega ei saa veel ametisse astuda ka valla- ja linnavalitsused.

Eelmisel nädalal ütles vabariigi valimiskomisjoni pressiesindaja Kadri Masing ERR-ile, et valimistulemuste väljakuulutamise aega ei ole veel teada, kuna mitmed kohtuasjad on veel pooleli ja tegeletakse kaebustega.

Kohalike omavalitsuste volikogude valimispäev oli Eestis 19. oktoobril. Valimistest võttis osa 59,2 protsenti valimisealistest kodanikest.