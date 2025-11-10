Viljandimaal algas põllumajandusloomade matmispaika ümbritseva aia ehitus

Planeeritavas riikliku tähtsusega põllumajandusloomade matmispaigas, Põhja-Sakala vallas Metskülas, algas tänasest Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) tellimusel piirdeaia ehitus. Hetkel ei ole matmispaiga kasutuselevõtt vajalik, see võetakse kasutusele üksnes äärmisel vajadusel ja ainult siis, kui kõik muud võimalused on ammendunud.

"Sigade aafrika katku suurem puhang on hetkel taandunud ning suvel arutelu all olnud Metsküla matmispaiga kasutuselevõtmine ei olnud sel aastal vajalik. Sellest hoolimata on riigis tulevikus oluline valmis olla võimalike loomataudide puhanguks ning sestap on tähtis, et matmispaik oleks lõpuni ehitatud," ütles PTA pressiesindaja Merili Mihkelsaar.

Matmispaiga ettevalmistamine on aeganõudev töö, mistõttu tuleb seda teha ennetavalt, et olla valmis juhuks, kui matmine peaks vältimatult vajalik olema, sõnas PTA pressiesindaja.

"Aia ehitamine matmispaika on vajalik, et takistada nii inimeste kui ka loomade ligipääs matmiskohale olukorras, kus hukkunud või hukatud loomade matmine on toimunud," selgitas PTA loomaheaolu ja -tervise osakonna juhataja Olev Kalda.

Ehituse käigus paigaldatakse matmispaiga ümber piirdeaed kogupikkusega ligikaudu 700 meetrit koos lukustatud väravaga. Aia kõrguseks saab olema 1,5 meetrit ja maasse kaevatav osa on 0,5 meetrit.

Kalda rääkis, et väraval on ka matmispaiga asukohast teavitav silt koos infoga, millega keelatakse kõrvaliste isikute sisenemine ja viibimine matmispaigas. Võimaluste piires on aia materjalide valikul tagatud ulukikindlus.

Aia ehitus algas esmaspäeval ja lepingukohane tööde tegemise aeg on 25 kalendripäeva. PTA viis aia ehituseks läbi hanke, mille võitja on Aiakoda OÜ.

Regionaal- ja põllumajandusministeerium töötab välja Metsküla matmispaigale kõige lähemal olevate elanike puurkaevude ehitamiseks toetusmeedet. See hõlmab vajalikku tehnilist kirjeldust, puurkaevudega seotud valimit, kaevude kasutamise põhimõtteid jms.

"Detailide selgumisel saavad sellest teada kindlasti ka asjasse puutuvad elanikud. Eelduslikult valmib meede hiljemalt selle aasta lõpuks," sõnas pressiesindaja.

Matmispaiga asukoha valikul on lähtutud keskkonnaameti tellitud uuringust, mille tegi 2015. aastal Eesti Geoloogiakeskus OÜ. Välja valitud kohtades on keskkonnariskid kõige madalamad.