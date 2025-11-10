Teisipäeval on Eestis sompus sügisilm

"Kui Mart must ja märg, siis Kadri kõva ja külmetanud!". See vanarahvatarkus võib olla käesoleva aasta novembrikuu tunnuslauseks küll, sest nädala lõpus on oodata ilma külmenemist.

Eesti jääb praegu Skandinaaviast üle Läänemere ida suunas kulgeva niiske madalrõhuvööndi alla ning möödunud ööpäeval tibutas mitmel pool vihma. Kesk-Euroopa kohal asus kõrgrõhuala: selle põhjapoolses servas oli Baltimaades ja Poolas palju sügisudu ja sooja kuni 10 kraadi. Päike säras kõrgrõhkkonna lõunaservas Vahemere ääres: seal oli sooja 20 kraadi ringis. Intensiivseid sajuhooge ja äikest pakkus madalrõhkkond Balkanimaadesse. Lääne-Euroopa ilma üle valitses Atlandil laiuv madalrõhuala ja kandis ookeanilt vihmahooge üle Briti saarte ja Prantsusmaa ida suunas.

Teisipäeval on Eesti kohal nõrk rõhuväli. Õhumass on võrdlemisi soe ja öösel miinuskraade pole, kuid mitmel pool on tihe sügisudu ja tibutab vihma. Päev olulist ilmamuutust kaasa ei too, ilm püsib vähese vihmaga ja õhk soe, päeva peale muutub mõjusamaks kaugemale läände jääv madalrõhkkond, mille Läänemerele laienevas servas muutub lõunatuul saartel tuntavamaks.

Kolmapäeval jääb Eesti Briti saartelt üle Põhjamere Skandinaavia suunas liikuva ja süveneva madalrõhkkonna serva. Üle maa triivib vihmasabinaid ja tuul tugevneb. Õhtu poole jõuab merelt saartele ka tihedam sajuala.

Eelolev öö on Eestis pilves. Mitmel pool sajab vähest vihma ja on udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on 2..8°C.

Hommik on pilves. Mitmel pool tibutab vihma ja on udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-7 m/s. Sooja on 3..8°C.

Päev on pilves, pärastlõuna üksikute selgimistega. Mitmel pool sajab vähest vihma. Puhub lõunakaare tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 11 m/s. Sooja on 4..9°C.

Kolmapäev tuleb mitmel pool vähese vihmaga. Õhtul jõuab merelt saartele tihedam sajuala. Sooja on öösel 3..9, päeval 5..10°C. Neljapäeva öö ja ennelõuna on mitmel pool vihmane, pärastlõunal läheb loode poolt kuivemaks. Öösel on sooja 4-10, päeval 6-11 kraadi. Reedel läheb külmemaks. Sajupilvi on peamiselt rannikualadel, vihmaga koos tuleb lörtsi, õhtu poole on sajupilvi ka sisealadel ja suure tõenäosusega sajab kohati lund. Öine õhutemperatuur on 1st 4 kraadini, päev toob sooja 2-6 kraadi. Laupäeval läheb õhk veel külmemaks ja valget sadu on laiemalt. Talviseks muutuvad ka teeolud.