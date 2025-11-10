Sahra Wagenknecht astub enda asutatud partei juhi kohalt tagasi

Wagenknechti asemel võtab partei juhtimise üle Euroopa Parlamendi liige Fabio de Masi.

Wagenknecht ise ei kandideeri BSW juhiks tagasi ning keskendub edaspidi partei poliitilise tegevuskava edendamisele. Ta tunnistas, et partei on viimasel ajal valijaid kaotanud.

"Oleme kaotanud valijaid, osa neist Alternatiiv Saksamaale (AfD). Me ei saa sellega rahul olla," teatas Wagenknecht.

Wagenknecht hakkab juhtima BSW väärtuste komiteed ning tal säilib hääleõigus partei juhtorganis. Ta ütles, et osaleb edaspidi partei valimiskampaaniates.

Wagenknecht asutas BSW 2024. aastal. Ta oli varem Vasakpartei üks juhtfiguuridest, koos Wagenknechtiga lahkus sealt mitu tema mõttekaaslast. See seltskond moodustas siis BSW tuumiku.